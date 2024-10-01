В Тульской области за неделю выросла заболеваемость гриппом

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 30 сентября в регионе прививки сделали 235 973 человека, из них — 66 345 детей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу в нашей области в целом благополучная. Наблюдается сезонный рост заболеваемости среди совокупного населения. По сравнению с предыдущей неделей отмечен рост на 12,6%.

Эпидемические пороги в целом по области не превышены.

В региональном Роспотребнадзоре напомнили, что оптимальный срок вакцинации от гриппа — сентябрь–ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.

Отметим, что прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства. Записаться можно в регистратуре, на портале Госуслуг и сайте «Доктор 71». Кроме того, прививочные бригады выезжают на предприятия и в учреждения, а также на дом к маломобильным жителям.

Также каждые выходные до 13 октября возле ТРЦ «Макси» будет работать передвижной комплекс.