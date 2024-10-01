  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель Nissan Almera устроил ДТП и уехал - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водитель Nissan Almera устроил ДТП и уехал

В Туле водитель Nissan Almera устроил ДТП и уехал

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео ДТП, которое произошло утром 1 октября на Одоевском шоссе в Туле. На записи видно, как водитель Nissan Almera слишком резво стартовал на светофоре, не дав завершить маневр другим водителям, которые уже находились на перекрестке.

«Тула, перекресток Одоевского шоссе и ул. Маршала Жукова. По словам подписчика, водитель Nissan Almera скрылся», — сообщил автор поста.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле пешеход поверил цифрам на светофоре, а они «обманули»
Дежурная часть
В Туле пешеход поверил цифрам на светофоре, а они «обманули»
сегодня, в 17:14, 8 1178 1
На ул. Советской пешеход не дотерпел до «зебры»
Дежурная часть
На ул. Советской пешеход не дотерпел до «зебры»
вчера, в 20:00, 7 1028 1
В Туле водитель красного Audi выскочил наперерез потоку по М-2
Дежурная часть
В Туле водитель красного Audi выскочил наперерез потоку по М-2
вчера, в 17:20, 8 1308 3
В Туле торопливый водитель чудом избежал лобового столкновения
Дежурная часть
В Туле торопливый водитель чудом избежал лобового столкновения
29 сентября, в 20:05, 13 2852 3

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:59 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Белоусовском парке закрыли сезонный туалет
В Белоусовском парке закрыли сезонный туалет
В Тульской области за неделю выросла заболеваемость гриппом
В Тульской области за неделю выросла заболеваемость гриппом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.