Тулячка купила Apple Watch, а получила пустую коробку: Wildberries нарушений не увидел

Женщине рекомендуют обратиться в сервисный центр, так как в заявке «не нашли брака или повреждений».

В редакцию Myslo обратилась тулячка Екатерина. Женщина заявила, что столкнулась с коварством продавца на маркетплейсе Wildberries:

— Я заказала часы Apple Watch SE 2023. Они пришли в пункт выдачи 18 сентября. Вскрыть коробку разрешили только после оплаты — часов внутри не оказалось. Продавец отказывается возвращать деньги и направляет в техподдержку ВБ. Там мне отвечают, что не нашли брака или повреждений, и рекомендуют обратиться в сервисный центр.

Ситуацию усугубляет тот факт, что женщина брала часы стоимостью 25 тысяч 872 рубля в рассрочку.