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Тульские школьники стали победителями «Президентских спортивных игр»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские школьники стали победителями «Президентских спортивных игр»

Наши ребята получили Кубок Президента России.

С 10 по 30 сентября в Анапе прошел Всероссийский финал «Президентских спортивных игр» среди школьников. Заключительный этап объединил во Всероссийском детском центре «Смена» команды из 84 регионов страны — победителей региональных отборочных соревнований.

Тульскую область представила команда МБОУ лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова.

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Участники боролись за главный приз — Кубок Президента России, а также грант — 1,5 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры и поощрение педработников.

Команда Тульской области заняла первое место по итогам пяти обязательных видов программы: баскетбол 3×3, настольный теннис, смешанный волейбол, лёгкая атлетика (двоеборье и эстафета), мини-футбол.

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Губернатор Дмитрий Миляев поздравил ребят. В телеграмме, в частности, говорится:

— Воля к победе, собранность и упорство помогли нашим школьникам занять первое место в общекомандном зачете. Жители Тульского края гордятся достижениями наших ребят.

В дни соревнований для школьников и их тренеров прошли образовательные сессии и мастер-классы. 

Президентские спортивные игры проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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