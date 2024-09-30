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Сохраняйте спокойствие! В Тульской области 2 октября завоют сирены

Сохраняйте спокойствие! В Тульской области 2 октября завоют сирены

Масштабная проверка системы оповещения пройдёт во всех регионах России.

В среду, 2 октября, во всех субъектах России пройдет проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней, сообщили в МЧС РФ.

«Будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов», — уточнили в ведомстве.

Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В начале марта в России прошла масштабная проверка систем оповещения населения. Так, по всей стране прозвучал сигнал «Внимание всем!». 

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Автор:
сегодня, в 09:36 +2
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