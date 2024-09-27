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С 4 октября в Центральной России окончательно установится осенняя погода
Фото Алексея Пирязева.

С 4 октября в Центральной России окончательно установится осенняя погода

Такой прогноз дают синоптики.

Осень начала вторую попытку утвердиться на территории центральных областей европейской части страны. Во время первой, 22–23 сентября, она закончила метеорологическое лето, впервые в этом сентябре опустила среднесуточную температуру на 2° ниже климатической нормы и отметилась первыми заморозками. Но ненадолго. За этим последовало потепление.

В предстоящую субботу в Центральной России ожидаются летние +19…+24°. В воскресенье к кратковременным дождям и порывистому ветру добавится понижение температуры — в последний день недели на термометрах +16…+21°.

В последний день сентября температура опустится до +10…+15°.

В первые три дня октября антициклон принесет потепление до +16…+24°, осадков и ночных заморозков не ожидается.

— Вторая попытка осени утвердиться на Русской равнине также окажется безрезультатной, видно что-то сломалось в осенних процессах. В конце следующей рабочей недели, 4–5 октября, ждем «третью серию» осеннего наступления, и на этот раз — окончательную, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

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