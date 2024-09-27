Погода в Туле 28 сентября: небольшие дожди и до +26°С

28 сентября в Туле будет облачно с прояснением. Местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России — 5 мм).
Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем — от +21 до +26°С. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Ожидается ветреная погода.
28 сентября в Туле будет облачно с прояснением. Местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России — 5 мм).
Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем — от +21 до +26°С. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
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