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Путин поручил Миляеву работать над расселением аварийного жилья в Тульской области

Путин поручил Миляеву работать над расселением аварийного жилья в Тульской области

18 сентября Президент по видеосвязи провел совещание с новыми главами субъектов РФ.

Глава государства поздравил их с избранием на должности руководителей субъектов.

В мероприятии принял участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Он поблагодарил Владимира Путина за доверие и поддержку региона.

«За последние годы в регионе проделана большая работа по привлечению инвестиций, строительству социальных объектов. Запущен целый ряд новых производств, включая высокотехнологичные и импортозамещающие. Безработица в регионе сведена к историческому минимуму. Сейчас мы продолжаем заданный курс на развитие Тульской области», — сказал Дмитрий Миляев.

В регионе ведется работа над Программой развития Тульской области до 2030 года — ее актуализируют в соответствии с национальными целями развития страны, максимально учтут интересы и пожелания жителей региона. Уже решаются наиболее проблемные вопросы.

Владимир Путин:

- Так оно и есть. У Тулы особые заслуги перед Отечеством в деле развития экономики, промышленности и защиты страны. Соответствующим образом региональные и федеральные власти должны себя вести по отношению к тем людям, которые в Туле и в Тульской области проживают.

У вас всё-таки актуальным остаётся вопрос, связанный с расселением аварийного жилья, насколько я понимаю. Программы социального характера и другие подобного рода не забывайте, и вместе с федеральным Правительством прошу Вас продолжить эту работу до полного решения проблем подобного рода.

Дмитрий Миляев: 

- Обязательно.

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