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Инфляция в Тульской области ниже, чем в целом по стране  

Инфляция в Тульской области ниже, чем в целом по стране  

В августе годовая инфляция в регионе снизилась до 8,5%. Это вызвано расширением предложения продовольственных и непродовольственных товаров.

В целом по России она находится на уровне 9%, а по ЦФО — 9,5%.

Годовой рост цен на продукты замедлился до 10,6%. Увеличилось производство мяса, расширились импортные поставки яиц. В результате цены на эту продукцию растут медленнее, чем раньше.

Непродовольственная инфляция также снизилась — до 5,4%. Замедлился рост цен на бензин по сравнению с августом 2023 года, когда из-за роста мировых цен на нефть и нефтепродукты значительно увеличилась стоимость бензина. Сдерживанию роста цен также способствовал запрет на экспорт бензина. Российские и азиатские марки одежды продолжают занимать места ушедших европейских брендов. Это отразилось на динамике цен на отдельные виды одежды.

Годовая инфляция в сфере услуг выросла до 9,6%. Вырос спрос на отдых на фоне роста доходов населения. В итоге сильнее, чем в июле, дорожали путевки в Турцию и Египет. Повлияло также и ослабление рубля в течение августа этого года.

— Ценовое давление по-прежнему высокое. Продолжают расти инфляционные ожидания населения и бизнеса. Динамика спроса не соответствует возможностям предложения товаров и услуг. Поэтому мы вынуждены сохранять жесткие денежно-кредитные условия, — отмечает управляющий тульским отделением Банка России Юнэсса Васина.

Совет Директоров Банка России 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку до 19% годовых. Регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Причины изменения цен эксперты Банка России проанализировали в информационно-аналитическом материале.

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