Жители Алексина: «Частные АЗС создают искусственный дефицит бензина!»

Алексинцы подозревают, что таким образом компании влияют на цены на топливо.

В соцсетях жители Алексина недоумевают: на независимых заправочных станциях практически исчезли 95-й и 92-й бензин. Где-то их вообще выдают по «карточной» системе — определённое количество в одни руки:



Фото: группа «Алексин. Слухи» в соцсети «ВКонтакте».

Один из местных жителей заметил:

— Ситуация прошлого года: вновь частники гнут свои правила на заправках города. Неужели создают искусственный дефицит топлива? Как будто бы его в городе нет, но выезжаешь за город (Москва, Калуга, Тула) — топлива хоть «залейся»!

В приложенных фотографиях — сразу две колонки с отсутствующими 92-м и 95-м бензином:



Фото: группа «Алексин. Слухи» в соцсети «ВКонтакте».

Такая же ситуация на другой АЗС: 92-й и 95-й — «по нулям».

Вот фотография от алексинца, 2024 год:

А вот фотография 2023 года: найдите пять отличий.