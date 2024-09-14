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В здании кинотеатра «Центральный» откроется Политехнический музей
Фото Алексея Пирязева.

В здании кинотеатра «Центральный» откроется Политехнический музей

А в историческом центре Тулы — еще два филиала федеральных музеев.

Об этом на праздновании Дня города на Казанской набережной главе администрации Илье Беспалову рассказала Татьяна Столярова, начальник управления культуры и туризма администрации города Тулы.

По ее словам, в нашем городе скоро к пяти филиалам федеральных музеев прибавятся еще три.

— Театральный музей Бахрушина откроется в историческом центре, на улице Металлистов. Музей Андрея Рублева — на пересечении ул. Менделеевской и Садового переулка, а Политехнический музей — на проспекте Ленина, в бывшем кинотеатре «Центральный». Надеемся, что к концу 2025 года уже будут отреставрированы здания, а в 2026 году мы откроем сами музеи. Может быть, все получится и быстрее, — отметила Столярова. 

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сегодня, в 16:16 +1
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