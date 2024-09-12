В Туле 13 сентября запретят парковку на улице Пушкинской

В Туле 13 сентября с 00.00 до 16.00 на улице Пушкинской (участок от ул. Фридриха Энгельса до пр. Ленина) будут ограничены остановка и стоянка, движение всех видов транспорта.

В связи с чем связан запрет в администрации Тулы не уточнили.