В Туле 13 сентября запретят парковку на улице Пушкинской

В Туле 13 сентября с 00.00 до 16.00 на улице Пушкинской (участок от ул. Фридриха Энгельса до пр. Ленина) будут ограничены остановка и стоянка, движение всех видов транспорта.
В связи с чем связан запрет в администрации Тулы не уточнили.
Ограничение будет действовать до 16.00.
В Туле 13 сентября с 00.00 до 16.00 на улице Пушкинской (участок от ул. Фридриха Энгельса до пр. Ленина) будут ограничены остановка и стоянка, движение всех видов транспорта.
В связи с чем связан запрет в администрации Тулы не уточнили.
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