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В Туле арестовали еще одного фигуранта дела о незаконной миграции

В Туле арестовали еще одного фигуранта дела о незаконной миграции

Его заключили под стражу.

В Туле задержали местного жителя по обвинению в передаче фиктивных документов в региональное управление по вопросам миграции, на основании которых не менее 20 иностранцев получили разрешения на временное проживание и гражданство РФ. Он стал 28 фигурантом дела об организации незаконной миграции в регионе, сообщает пресс-служба СУ СК по Тульской области. 

— В настоящее время мужчина задержан. В следственном отделе ему предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает ведомство. 

По версии следствия, с 2020 по 2022 год он по договоренности с должностными лицами регионального управления по вопросам миграции передавал документы с фиктивными данными в отношении иностранных граждан. В результате больше 20 мигрантов, заплатив деньги, получили разрешения на временное проживание, свидетельства участников программы по оказанию содействия в переселении в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и гражданство РФ. 

— Должностные лица, принявшие фиктивные документы от обвиняемого ранее также были задержаны в рамках расследования данного уголовного дела, — подчеркнули в СК. 

Ранее по подозрению в организации незаконной миграции были задержаны несколько фигурантов, среди которых, в том числе сотрудники УМВД России по региону, бывший замначальника управления — начальник полиции УМВД по Тульской области. Советский районный суд заключил под стражу 12 фигурантов уголовного дела, еще троих фигурантов дела отправили под домашний арест. 

Кроме того, в июне сообщалось о задержании и аресте замначальника управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области. Ее подозревают в совершении преступлений по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями», «Организация незаконной миграции» и «Организация преступного сообщества». 

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Автор:
сегодня, в 11:11 +1
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