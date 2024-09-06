В Тульской области некоторым будущим педагогам будут выплачивать стипендию в 5000 рублей

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Об этом стало известно в ходе рабочей встречи врио губернатора Дмитрия Миляева с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

Дмитрий Вячеславович поблагодарил министра за поддержку проектов НОЦ «ТулаТЕХ», Тульской инженерной школы «Интеллектуальные оборонные системы», «Приоритет-2030» и межвузовского оборонного кампуса. За три года Минобр направил почти 2 млрд рублей на развитие науки и высшего образования в Тульской области. Регион занимает 4 место в ЦФО по численности исследователей (3744 человека).

Благодаря эффективной работе НОЦ сформировано 234 рабочих места для исследователей в 23 лабораториях, созданных в университетах в Тульской области.

– Одна из наших основных задач – достижение технологического суверенитета в средствах производства и станкостроении, робототехнике, беспилотных системах, а также в новых материалах и химии. Решению этой задачи будет способствовать новый нацпроект «Кадры», – подчеркнул Дмитрий Миляев.

С 2020 года ежегодный объем мер поддержки научной деятельности вырос в 26 раз, до 434 млн рублей.

С 2022 года в регионе реализуется программа мегагрантов, которая позволила создать на базе вузов четыре лаборатории по приоритетным направлениям химических технологий и радиоэлектроники. В Тульскую область приехали ведущие ученые из Москвы, Кабардино-Балкарии и Нижнего Новгорода для руководства молодыми исследовательскими коллективами.

По словам Дмитрия Миляева, с этого года начнет действовать жилищная программа по компенсации аренды жилья для ученых, которые приехали работать в Тульскую область на длительный период. Также планируется вручение региональной премии «Лучший молодой ученый» в размере 1 млн рублей».

Для развития инженерного образования аспирантам в регионе выплачиваются 100 именных стипендий по 20 тысяч рублей. С 2024 года начнутся выплаты стипендий будущим учителям математики, физики, химии в размере 5 тысяч рублей.

Для укрепления технологического суверенитета планируется реализовать проект межвузовского оборонного кампуса Тульской области. Он позволит увеличить число студентов очной формы обучения по инженерным специальностя и обеспечить их новейшей материально-технической базой для проведения исследований.