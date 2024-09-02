Каждый пятый туляк признался, что школьные годы ассоциируются с негативом

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Женщины чаще ассоциировали школьные годы с дружбой, мужчины — с первой любовью.

Словосочетание «школьные годы» вызывает отрицательные ассоциации у каждого пятого туляка: чаще всего среди них встречались «каторга», «злая училка», «буллинг», рассказали аналитики Superjob.

Однако положительных ассоциаций было названо больше. «Школьные годы чудесные» — у 16% жителей региона фраза ассоциируется с советской песней. У 11% экономически активных россиян школьные годы ассоциируются с радостью, у 9% — с учебой и знаниями. Беззаботность, дружбу, детство упоминали по 6% опрошенных. «Лучшие годы», «молодость», «ностальгия» — такими ассоциациями поделились по 5% респондентов.

У женщин больше ассоциаций со школой, как положительных, так и отрицательных. Мужчины более лаконичны. Женщины чаще ассоциировали школьные годы с дружбой, мужчины — с первой любовью.