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Каждый пятый туляк признался, что школьные годы ассоциируются с негативом
Фото: ru.freepik.com.

Каждый пятый туляк признался, что школьные годы ассоциируются с негативом

Женщины чаще ассоциировали школьные годы с дружбой, мужчины — с первой любовью.

Словосочетание «школьные годы» вызывает отрицательные ассоциации у каждого пятого туляка: чаще всего среди них встречались «каторга», «злая училка», «буллинг», рассказали аналитики Superjob. 

Однако положительных ассоциаций было названо больше. «Школьные годы чудесные» — у 16% жителей региона фраза ассоциируется с советской песней. У 11% экономически активных россиян школьные годы ассоциируются с радостью, у 9% — с учебой и знаниями. Беззаботность, дружбу, детство упоминали по 6% опрошенных. «Лучшие годы», «молодость», «ностальгия» — такими ассоциациями поделились по 5% респондентов.

У женщин больше ассоциаций со школой, как положительных, так и отрицательных. Мужчины более лаконичны. Женщины чаще ассоциировали школьные годы с дружбой, мужчины — с первой любовью.

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Автор:
сегодня, в 10:20 0
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