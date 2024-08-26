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На автобусе № 5Л туляки теперь могут доехать до Морозовки
Фото из архива Myslo

На автобусе № 5Л туляки теперь могут доехать до Морозовки

Соответствующие изменения вступили в силу с 26 августа.

По сообщению администрации Тулы, схема маршрута 5Л «Областной роддом – ст. Металлург – Областной роддом» изменена с учетом заезда в д. Морозовка. Автобусы курсируют каждые 30 минут с 6.00 до 21.47.

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Путь следования

В прямом направлении: д. Морозовка – пер. Театральный – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса – 1-й пр-д Марины Расковой – ул. Юлиуса Фучика – 2-й пр-д Гастелло – Областной роддом – 2-й пр-д Гастелло – ул. Юлиуса Фучика – 1-й пр-д Марины Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – пер. Театральный – д. Морозовка.

В обратном направлении: д. Морозовка – пер. Театральный – ул. Кутузова – ул. Вильямса – 1-й пр-д Марины Расковой – ул. Юлиуса Фучика – 2-й пр-д Гастелло – Областной роддом – 2-й пр-д Гастелло – ул. Юлиуса Фучика – 1-й пр-д Марины Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Гастелло – ул. Металлургов – пер. Театральный – д. Морозовка.

Остановочные пункты

В прямом направлении: д. Морозовка – ст. «Металлург» – ул. Доватора – ул. Гайдара – ул. Чаплыгина – ул. Волкова – Поликлиника – Кинотеатр Искра – Быткомбинат – Быткомбинат – ул. Гастелло – ул. Вильямса – ул. Карпинского – ул. Нестерова – ул. Марины Расковой – ул. Юлиуса Фучика – Областной роддом – ул. Юлиуса Фучика – Областной диспансер – Областная больница – ул. Нестерова – ул. Карпинского – ул. Вильямса – ул. Гастелло – Кинотеатр Искра (ул. Кутузова) – Новопарковая улица – Больница (ул. Кутузова) – ул. Бардина – Клуб Строителей – ст. «Металлург» – д. Морозовка.

В обратном направлении: д. Морозовка – ст. «Металлург» – Клуб Строителей – ул. Бардина – Больница (ул. Кутузова) – Новопарковая улица – Кинотеатр Искра (ул. Кутузова) – ул. Гастелло – ул. Вильямса – ул. Карпинского – ул. Нестерова – ул. Марины Расковой – ул. Юлиуса Фучика – Областной роддом – ул. Юлиуса Фучика – Областной диспансер – Областная больница – ул. Нестерова – ул. Карпинского – ул. Вильямса – ул. Гастелло – Быткомбинат – Быткомбинат – Кинотеатр Искра – Поликлиника – ул. Волкова – ул. Чаплыгина – ул. Гайдара – ул. Доватора – ст. «Металлург» – д. Морозовка.

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