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В августе туляки чаще всего жаловались губернатору на отключение света
Фото: ru.freepik.com.

В августе туляки чаще всего жаловались губернатору на отключение света

С начала августа поступило больше пяти тысяч звонков.

Специалисты линии «Телефон доверия губернатора» в Тульской области приняли с начала августа больше 5,6 тысячи звонков, сообщили в министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона.

Актуальной у туляков остается тема отключения электроснабжения при плановых работах или авариях.

Специалисты рассказали, куда обращаться в такой ситуации:

  • Единая дежурно-диспетчерская служба. Заявки принимаются от жителей МКД. Номер телефона в вашем населенном пункте можно найти по ссылке — https://or71.ru/udds_tel/.
  • АО «Тульские городские электрические сети». Заявки принимаются от жителей частного сектора в Туле. Телефон: 8 (4872) 74-93-50.
  • Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Заявки принимаются от жителей частного сектора из других районов Тульской области. Телефон: 8-800-220-0-220.
  • Сервис «Решить проблему» на портале «Открытый регион71» и в приложении «Арсенал услуг». Здесь можно оставить заявку на тему электроснабжения.

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Автор:
сегодня, в 12:46 +1
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