В августе туляки чаще всего жаловались губернатору на отключение света

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С начала августа поступило больше пяти тысяч звонков.

Специалисты линии «Телефон доверия губернатора» в Тульской области приняли с начала августа больше 5,6 тысячи звонков, сообщили в министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона.

Актуальной у туляков остается тема отключения электроснабжения при плановых работах или авариях.

Специалисты рассказали, куда обращаться в такой ситуации: