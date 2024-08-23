В августе туляки чаще всего жаловались губернатору на отключение света

Специалисты линии «Телефон доверия губернатора» в Тульской области приняли с начала августа больше 5,6 тысячи звонков, сообщили в министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона.
Актуальной у туляков остается тема отключения электроснабжения при плановых работах или авариях.
Специалисты рассказали, куда обращаться в такой ситуации:
- Единая дежурно-диспетчерская служба. Заявки принимаются от жителей МКД. Номер телефона в вашем населенном пункте можно найти по ссылке — https://or71.ru/udds_tel/.
- АО «Тульские городские электрические сети». Заявки принимаются от жителей частного сектора в Туле. Телефон: 8 (4872) 74-93-50.
- Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Заявки принимаются от жителей частного сектора из других районов Тульской области. Телефон: 8-800-220-0-220.
- Сервис «Решить проблему» на портале «Открытый регион71» и в приложении «Арсенал услуг». Здесь можно оставить заявку на тему электроснабжения.