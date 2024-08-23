Хирурги тульского онкоцентра провели более 100 торакальных операций

Фото: Минздрав Тульской области

Лечение рака легких с помощью малоинвазивных органосохраняющих операций проводят в онкоцентре с февраля текущего года.

В таких операциях хирурги используют современные технологии и оборудование, поставленное в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Малоинвазивные вмешательства обеспечивают быстрый процесс выздоровления и социализацию пациентов.

– Сегодня мы выполнили торакоскопическую резекцию легкого 68-летней пациентке. У неё рак первой стадии, поэтому использование малоинвазивных методов обосновано, т. к. они применяются только на начальных стадиях заболевания, – рассказал ведущий торакальный хирург онкодиспансера, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой хирургических болезней Мединститута ТулГУ Владимир Марийко.

Основная задача онкологической службы – ранее выявление онкопатологий. В онкоцентре есть современное диагностическое оборудование, которое позволяет распознать рак на самой ранней стадии. С помощью него возможно диагностировать опухоль в три миллиметра, и это спасает жизни пациентам. Особенно это касается рака легких, который часто протекает бессимптомно.

Проявление крови в мокроте при кашле, хриплость голоса, отеки лица или синдром верхней полой вены свидетельствуют уже о запущенном процессе. В этом случае лечение более сложное и малоинвазивные органосохраняющие операции уже не выполняются.

– В Тульской области за год врачи выявляют более 600 человек с раком легких, 85-90% из них – курящие. У курильщиков злокачественность процесса в 10 раз выше. Причем речь не только о сигаретах. Вещества, содержащиеся в аэрозолях электронных сигарет и систем нагревания табака приводят к стойкому воспалению, деформации дыхательных путей, необратимой обструкции, инфекциям, а также раку, – отметил Владимир Марийко.