Тульская область направила пострадавшим курянам еще 25 тонн продуктов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Накануне, 21 августа, неравнодушные туляки, органы власти и более 150 предприятий региона отправили очередную партию помощи в Курскую область.

В 3 тысячи индивидуальных наборов вошли 26 продуктов длительного хранения, в их числе крупы, консервы, кофе и чай, кондитерские изделия и средства личной гигиены. Общий объем — порядка 25 тонн, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, Тульская область продолжает оказывать всестороннюю помощь жителям приграничных территорий. С 9 августа в регионе развернули 17 пунктов временного размещения (ПВР) для жителей Курской области, в которых проживают 670 человек, из которых 324 ребенка.

Им доступны консультации от государственного юридического бюро, Центра занятости, Сбербанка и МФЦ.

— Организован прием заявлений на единовременные выплаты и пенсии, а также переоформление выплат на банковские карты. Жители Курской области могут подать заявления на зачисление детей в тульские учебные заведения, — уточнили в правительстве Тульской области.

По всем вопросам можно обратиться на горячую линию 129. Также там можно уточнить информацию о местах сбора помощи.