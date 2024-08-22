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Тульская область направила пострадавшим курянам еще 25 тонн продуктов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область направила пострадавшим курянам еще 25 тонн продуктов

В наборы вошли продукты длительного хранения.

Накануне, 21 августа, неравнодушные туляки, органы власти и более 150 предприятий региона отправили очередную партию помощи в Курскую область. 

В 3 тысячи индивидуальных наборов вошли 26 продуктов длительного хранения, в их числе крупы, консервы, кофе и чай, кондитерские изделия и средства личной гигиены. Общий объем — порядка 25 тонн, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Напомним, Тульская область продолжает оказывать всестороннюю помощь жителям приграничных территорий. С 9 августа в регионе развернули 17 пунктов временного размещения (ПВР) для жителей Курской области, в которых проживают 670 человек, из которых 324 ребенка. 

Им доступны консультации от государственного юридического бюро, Центра занятости, Сбербанка и МФЦ.

— Организован прием заявлений на единовременные выплаты и пенсии, а также переоформление выплат на банковские карты. Жители Курской области могут подать заявления на зачисление детей в тульские учебные заведения, — уточнили в правительстве Тульской области. 

По всем вопросам можно обратиться на горячую линию 129. Также там можно уточнить информацию о местах сбора помощи.

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Автор:
сегодня, в 12:00 0
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