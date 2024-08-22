Кимовчан лишают транспортной связи с Тулой: глава СК поручил разобраться в вопросе

18 августа жители Кимовска опубликовали петицию с требованием возобновить транспортное сообщение по маршруту № 251 Кимовск — Тула:

— Мы, жители Кимовска и Кимовского района, требуем возобновить деятельность по маршруту № 251 Кимовск — Тула, которую прекратят 01.09.2024 года (согласно информации, поступившей от Министерства транспорта). Этот маршрут является жизненно важным для жителей Кимовского района, особенно для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, у которых нет альтернативных способов перемещения по области. У нас есть все основания полагать, что отсутствие прямого маршрута общественного транспорта до города Тулы не только принесет дискомфорт, но и серьезно затронет качество жизни местного населения, т. к. ограничит доступ жителей Кимовского района к центрам медицинской помощи, высшим образовательным учреждениям.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по ее завершении — о принятом решении.

