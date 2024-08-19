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Путин подписал указ о поддержке мигрантов, разделяющих российские ценности
Фото с официального сайта Кремля.

Путин подписал указ о поддержке мигрантов, разделяющих российские ценности

Иностранцам не придется сдавать экзамены на знание русского языка и истории.

Президент Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, сообщают РИА «Новости». 

Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки.

Согласно документу, они смогут получить разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории и основ законодательства страны.

Таким гражданам будут выдавать обыкновенные частные визы на срок три месяца. Для этого им необходимо направить письменное заявление с указанием мотивов в российское диппредставительство или консульское учреждение.

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Автор:
сегодня, в 10:31 −13
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