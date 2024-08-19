Путин подписал указ о поддержке мигрантов, разделяющих российские ценности

Президент Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, сообщают РИА «Новости».
Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки.
Согласно документу, они смогут получить разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории и основ законодательства страны.
Таким гражданам будут выдавать обыкновенные частные визы на срок три месяца. Для этого им необходимо направить письменное заявление с указанием мотивов в российское диппредставительство или консульское учреждение.