Тульские врачи будут получать ежемесячные дополнительные выплаты до конца года

Фото Алексея Пирязева.

Тульские врачи и медсёстры каждый месяц будут получать дополнительную выплату из бюджета региона. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике правовых актов Тульской области.

С 1 сентября 2024 года доплату получат:

педиатры, участковые педиатры, терапевты, участковые терапевты, врачи общей практики (семейные врачи), работающие в амбулаторных условиях и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, — 17 250 рублей ;

врачи-неонатологи и заведующие врачи-неонатологи — 23 000 рублей ;

; врачи-специалисты от 60 лет — 11 500 рублей ;

; детские кардиологи, детские эндокринологи, детские хирурги, детские психиатры, травматологи, работающие в населённых пунктах Тульской области с населением от 100 тыс. человек до 300 тыс. человек, — 57 500 рублей;

средний медицинский персонал (включая старших медсестёр) от 60 лет — 5800 рублей.

С 1 октября 2024 года выплаты будут приходить анестезиологам-реаниматологам, функциональным диагностам и офтальмологам в населённых пунктах Тульской области с населением от 100 тыс. человек до 300 тыс. человек — 57 500 рублей.