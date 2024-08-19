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Тульские врачи будут получать ежемесячные дополнительные выплаты до конца года
Фото Алексея Пирязева.

Тульские врачи будут получать ежемесячные дополнительные выплаты до конца года

Доплачивать медикам начнут с сентября.

Тульские врачи и медсёстры каждый месяц будут получать дополнительную выплату из бюджета региона. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике правовых актов Тульской области. 

С 1 сентября 2024 года доплату получат:

  • педиатры, участковые педиатры, терапевты, участковые терапевты, врачи общей практики (семейные врачи), работающие в амбулаторных условиях и оказывающие первичную медико-санитарную помощь, — 17 250 рублей;
  • врачи-неонатологи и заведующие врачи-неонатологи — 23 000 рублей;
  • врачи-специалисты от 60 лет — 11 500 рублей;
  • детские кардиологи, детские эндокринологи, детские хирурги, детские психиатры, травматологи, работающие в населённых пунктах Тульской области с населением от 100 тыс. человек до 300 тыс. человек, — 57 500 рублей;
  • средний медицинский персонал (включая старших медсестёр) от 60 лет — 5800 рублей.

С 1 октября 2024 года выплаты будут приходить анестезиологам-реаниматологам, функциональным диагностам и офтальмологам в населённых пунктах Тульской области с населением от 100 тыс. человек до 300 тыс. человек — 57 500 рублей.

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