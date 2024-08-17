Туристы из Дубны посетили самый большой в России музей самоваров

Туристическая группа жителей Дубенского района посетила Музей самоваров, расположенный на территории отеля «Грумант» в Щекинском районе. Символично, что поездка прошла именно в День самовара, который отмечается в России 17 августа.

Вот уже почти три столетия исконно русским символом гостеприимства считается самовар — неотъемлемый атрибут народных гуляний и широких застолий. Всем известно, что в Тулу со своим самоваром не ездят. А вот в гости к тульским самоварам ездят. В Грумантах их можно и посмотреть, и сфотографировать на память, и узнать много нового из интересной экскурсии, да еще с такими подробностями, которых больше нигде не услышать.

Поездка была организована в рамках уникального туристического проекта «Своими глазами». Он реализуется общественной организацией «Добрый мир» под эгидой федеральных проектов партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» и «Историческая память». В Туле выездные экскурсии по местным достопримечательностям и знаковым местам края проходят уже седьмой год. Всего для жителей области предусмотрено девять маршрутов и тридцать поездок. А сформированы они на основе пожеланий и предпочтений самих жителей области.

Конечно, наибольшей популярностью пользуются те поездки, которые рассказывают о самых известных тульских брендах. Вот, скажем, самовар. Иногда пишут, что родина его не Тула, а Урал. Допустим, так. Но и то — на Урале промышленное производство будущих самоваров было основано не кем-нибудь, а знаменитым промышленником из Тулы Никитой Демидовым.

А еще участники экскурсии узнали много других интересных подробностей из истории. Например то, что шишками вообще-то не стоит топить самовар. Во-первых, быстро прогорают, а во-вторых, от сосновой смолы самовару больше вреда, чем аромата.

Сапогом, как часто показывают в кино, стали раздувать самовар только в годы гражданской войны, а вообще для хорошей вентиляции всегда использовалась самоварная труба.

В старину если невеста приходила в дом будущего мужа с приданым, в котором был самовар, ей особенно радовались. Самовар — признак достатка в доме.

А еще участники экскурсии узнали не только о самоварах, но и и бульотках, русском быте и традициях чаепития.

— Не каждый в наше непростое время может позволить себе путешествовать даже по области. А ведь Тула богата самыми разными достопримечательностями — и природными, и музейными. Это очень здорово что в проекте «Своими глазами» у людей есть возможность не только поездить, посмотреть, но и пообщаться друг с другом, хорошо провести время, — рассказывает координатор проекта «Своими глазами» Михаил Борщев. — И сегодня те, кто интересуется историей своего края, увидели самый большой в России музей самоваров, в котором представлены все виды самоваров. Начиная от самых первых, которым уже триста лет, и заканчивая очень интересными современными образцами. Приятным дополнением к такой экскурсии стала чайная церемония с напитком из традиционного тульского самовара.

— До этого даже не подозревала, что у нас есть такой музей. Знала лишь, что существует либо электрический самовар, либо дровяной. И тут столько разновидностей! У бабушки тоже был жаровой самовар в деревне. Сколько помню, мы всегда топили его шишками, а оказывается, это не рекомендуется. Я в восторге от увиденного, переполнена эмоциями. Да еще экскурсовод столько интересного рассказал. Много нафотографировала, еще буду потом пересматривать снимки, — рассказала Виктория Лукьянова.

— Впечатления прекрасные. Лошадей так близко вообще первый раз в жизни увидела. Да еще так совпало, что в этот день проходили соревнования по конному спорту. Лошади — для меня настоящее открытие! Большое спасибо проекту. Прекрасная атмосфера поездки! И очень яркие впечатления от посещения музея самоваров. Все нафотографировала, будет что показать. Мы с таким восторгом вернемся домой. Будем и дальше пользоваться такой возможностью куда-то ездить, знакомиться с интересными местами Тульского края. У нас у всех ведь на первом месте работа, но за счет таких проектов познаем свой край, рассказываем потом о нем своим детям. Говорю большое спасибо организаторам от имени всей нашей большой делегации, которая сюда приехала, — отметила Яна Лысенко.

— Большое спасибо проекту «Своими глазами» за то, что мы смогли посетить такое прекрасное место, увидеть конные соревнования, посетить музей самоваров. У нас был просто идеальный экскурсовод. Проект «Своими глазами» очень эффективен для тех людей, которые много работают, и им подчас не хватает времени, чтобы куда-то поехать и посмотреть красоты нашей Тульской земли. Вся наша делегация просто в восторге, — подчеркнул Вячеслав Миллер.