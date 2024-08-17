Дмитрий Миляев выразил соболезнования в связи с трагедией в Курской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В автомобиль с сотрудниками Народного фронта попал снаряд ВСУ.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев выразил соболезнования по поводу трагедии в Курской области. В автомобиль с сотрудниками Народного фронта попал снаряд ВСУ.

Ребята помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения. В состав эвакуационной бригады входили три человека, двое из них скончались на месте, один ранен.

— Желаем скорейшего выздоровления заместителю руководителя РИК НФ в Краснодарском крае Федору Геращенко. Светлая память погибшим парням — медику гуманитарной миссии Молодёжного крыла НФ в ДНР Николаю Ковалёву и координатору по СМИ РИК НФ в ДНР Давиду Соколову, — написал глава региона.