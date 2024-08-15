Как в Туле ремонтируют дороги

Щекинское шоссе в Туле. Фото Алексея Пирязева.

Щекинское шоссе отремонтировано, в работе еще три объекта: улицы Дмитрия Ульянова, Курковая и Набережная Дрейера.

В этом году администрацией Тулы принято решение провести комплексный ремонт четырех крупных автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Первую уже привели в порядок.

На Щекинском шоссе отремонтировали дорожное покрытие, бортовые камни, съезды и примыкания, люки и смотровые колодцы, ливневки, обустроили остановочные павильоны, тротуары, нанесли разметку.

Илья Беспалов, глава администрации Тулы:

Илья Беспалов — Это первый из четырех объектов, который мы принимаем после ремонта. Протяженность участка — 3,9 км, стоимость ремонта — около 360 миллионов рублей. Щекинское шоссе преобразилось: появились широкие тротуары, ограждения, новые остановки, пешеходные переходы. В ближайшее время мы принимаем улицу Дмитрия Ульянова. Следующим этапом по проекту «Безопасные качественные дороги» — улицы Курковая и Набережная Дрейера. Работы здесь идут полным ходом, мы синхронизируемся со строительством моста. Сложная задача, мы ведем работы так, чтобы подрядчики друг другу не мешали.

Благодаря врио губернатора Дмитрию Миляеву, администрации Тулы были выделены дополнительные деньги, к ним добавили средства из муниципального бюджета, и, таким образом, в этом году стал возможен ремонт еще 15 улиц. Среди них Вересаева, Плеханова, Карла Маркса, Пушкинская, Заварная, Луначарского, Орловское шоссе… В общей сумме бюджет составил 650 миллионов рублей. Срок окончания работ — середина октября.

— Подрядчик тот же, что проводит работы по проекту «Безопасные качественные дороги» — ООО «ДСК-108», — добавил Илья Беспалов. — Уверен, что в строительный сезон и эти улицы будут своевременно доделаны. Рисков я как глава администрации не вижу.

Тем временем на улице Дмитрия Ульянова идут завершающие работы: укладка верхнего слоя асфальта и нанесение дорожной разметки.

Владимир Маринин, зам. начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы: