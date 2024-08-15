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Как в Туле ремонтируют дороги
Щекинское шоссе в Туле. Фото Алексея Пирязева.

Как в Туле ремонтируют дороги

Щекинское шоссе отремонтировано, в работе еще три объекта: улицы Дмитрия Ульянова, Курковая и Набережная Дрейера.

В этом году администрацией Тулы принято решение провести комплексный ремонт четырех крупных автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Первую уже привели в порядок.

На Щекинском шоссе отремонтировали дорожное покрытие, бортовые камни, съезды и примыкания, люки и смотровые колодцы, ливневки, обустроили остановочные павильоны, тротуары, нанесли разметку. 

Илья Беспалов, глава администрации Тулы:

Илья Беспалов

— Это первый из четырех объектов, который мы принимаем после ремонта. Протяженность участка — 3,9 км, стоимость ремонта — около 360 миллионов рублей. Щекинское шоссе преобразилось: появились широкие тротуары, ограждения, новые остановки, пешеходные переходы. В ближайшее время мы принимаем улицу Дмитрия Ульянова. Следующим этапом по проекту «Безопасные качественные дороги» — улицы Курковая и Набережная Дрейера. Работы здесь идут полным ходом, мы синхронизируемся со строительством моста. Сложная задача, мы ведем работы так, чтобы подрядчики друг другу не мешали. 

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Благодаря врио губернатора Дмитрию Миляеву, администрации Тулы были выделены дополнительные деньги, к ним добавили средства из муниципального бюджета, и, таким образом, в этом году стал возможен ремонт еще 15 улиц. Среди них Вересаева, Плеханова, Карла Маркса, Пушкинская, Заварная, Луначарского, Орловское шоссе… В общей сумме бюджет составил 650 миллионов рублей. Срок окончания работ — середина октября. 

— Подрядчик тот же, что проводит работы по проекту «Безопасные качественные дороги» — ООО «ДСК-108», — добавил Илья Беспалов. — Уверен, что в строительный сезон и эти улицы будут своевременно доделаны. Рисков я как глава администрации не вижу. 

Тем временем на улице Дмитрия Ульянова идут завершающие работы: укладка верхнего слоя асфальта и нанесение дорожной разметки.

Владимир Маринин, зам. начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы:

Владимир Маринин

— На улице Дмитрия Ульянова был перенос ряда остановочных пунктов, будет переразметка — мы все это скоро увидим. На ул. Набережная Дрейера расширили проезжую часть до нормативных 6-6,5 метра, обустроили тротуар, которого там никогда не было. Ведем обустройство тротуара, идет формирование откосной части, обочин, скоро приступим к укладке верхнего слоя дорожного покрытия. 12 августа мы приступили к фрезерованию улицы Курковой, на ней будет проведен ремонт, также будет расширение на подъезде к мосту. Все эти объекты мы планируем сдать до Дня города.

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Люди
Илья БеспаловВладимир Маринин
Место
Тула

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