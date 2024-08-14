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Волонтёры «ЛизыАлерт» проведут в Туле лекцию о «городском» поиске

Волонтёры «ЛизыАлерт» проведут в Туле лекцию о «городском» поиске

Информация будет полезна не только будущим поисковикам, но и всем, кто хочет уверенно чувствовать себя в незнакомом городе.

Во вторник, 20 августа, опытные искатели проведут лекцию «По следам пропавших: городской поиск – шаг за шагом». Присоединиться к ней смогут все желающие.

Участники узнают, как грамотно провести опрос населения, где и как правильно расклеить ориентировки, как ориентироваться в торговых центрах и на вокзалах. Кроме того, лекторы познакомят новичков со всеми методами ведения поисковой работы в городских условиях.

Занятие состоится в 19.00 по адресу: ул. Советская, 3, отель «Азимут». Зарегистрироваться для участия можно здесь, а задать вопросы  по телефону: +7(953)955-04-07 (Анна).

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