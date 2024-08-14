Дмитрий Миляев пообщался с жителями Киреевского района

Врио главы региона поручил разработать пятилетний план по благоустройству города Липки и отремонтировать стадион в Киреевске.

Рабочий визит начался с посещения Липок. В 2021 году там был комплексно благоустроен городской парк – заасфальтировали дорожки, сделали уличное освещение и детские площадки, оборудовали зону отдыха. Также в Липках привели в порядок поликлинику и фасад местного ДК. Были отремонтированы почти 4 км сетей водоснабжения и водоотведения, а также станция обезжелезивания.

Жители задавали вопросы о ремонте дорог и тротуаров, освещении, переселении из ветхого жилого фонда, капремонте и содержании жилья, демонтаже аварийных зданий, об установке детских и спортивных площадок. Дмитрий Миляев лично посетил наиболее проблемные объекты, требующие первоочередного ремонта.

Он поручил администрации района организовать экспертное обследование местного Дома культуры и определить приоритетные виды ремонтных работ. Первому заместителю главы администрации Владиславу Галкину предстоит составить комплексный пятилетний план по благоустройству Липок.

Также в рамках визита обсудили ремонт бассейна и стадиона в городе. До 1 сентября бассейн и стадион будут переданы в собственность Тульской области. До конца года в бассейне починят котельную, заменят оборудование для фильтрации и подогрева воды. Будет разработана смета на на капитальный ремонт в рамках федеральной программе.

Дмитрий Миляев посетил городской стадион «Юность». Сейчас он требует капитального ремонта и не пригоден для проведения мероприятий. По поручению врио губернатора разработана 5-летняя программа ремонта стадионов. Стадион «Юность» включен в неё на 2025-й год.

Уже идет корректировка проектно-сметной документации и определение окончательной стоимости работ. В итоге на стадионе будет обустроено футбольное поле с беговыми дорожками, трибуной, освещением, ограждением и спортивными площадками.