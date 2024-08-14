  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев пообщался с жителями Киреевского района - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дмитрий Миляев пообщался с жителями Киреевского района

Дмитрий Миляев пообщался с жителями Киреевского района

Врио главы региона поручил разработать пятилетний план по благоустройству города Липки и отремонтировать стадион в Киреевске.

Рабочий визит начался с посещения Липок. В 2021 году там был комплексно благоустроен городской парк – заасфальтировали дорожки, сделали уличное освещение и детские площадки, оборудовали зону отдыха. Также в Липках привели в порядок поликлинику и фасад местного ДК. Были отремонтированы почти 4 км сетей водоснабжения и водоотведения, а также станция обезжелезивания.

Жители задавали вопросы о ремонте дорог и тротуаров, освещении, переселении из ветхого жилого фонда, капремонте и содержании жилья, демонтаже аварийных зданий, об установке детских и спортивных площадок. Дмитрий Миляев лично посетил наиболее проблемные объекты, требующие первоочередного ремонта.

4yv951vmhy554txu0pxjej576a5ssx5y.jpeg

Он поручил администрации района организовать экспертное обследование местного Дома культуры и определить приоритетные виды ремонтных работ. Первому заместителю главы администрации Владиславу Галкину предстоит составить комплексный пятилетний план по благоустройству Липок.

Также в рамках визита обсудили ремонт бассейна и стадиона в городе. До 1 сентября бассейн и стадион будут переданы в собственность Тульской области. До конца года в бассейне починят котельную, заменят оборудование для фильтрации и подогрева воды. Будет разработана смета на на капитальный ремонт в рамках федеральной программе.

hpxky1pq9hrvqu5urjgqdsub35tpa262.jpeg

Дмитрий Миляев посетил городской стадион «Юность». Сейчас он требует  капитального ремонта и не пригоден для проведения мероприятий. По поручению врио губернатора разработана 5-летняя программа ремонта стадионов. Стадион «Юность» включен в неё на 2025-й год. 

Уже идет корректировка проектно-сметной документации и определение окончательной стоимости работ. В итоге на стадионе будет обустроено футбольное поле с беговыми дорожками, трибуной, освещением, ограждением и спортивными площадками.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 22:00 0
Другие статьи по темам
Событие
врио губернатора Дмитрий Миляеврабочая поездкаблагоустройствообращения жителей
Место
Тульская областьКиреевский район
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На каких улицах Тулы 15 августа отключат электричество
На каких улицах Тулы 15 августа отключат электричество
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.