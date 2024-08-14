На ул. Пузакова откроют ярмарки непродовольственных товаров

Администрация города выделит для них участок площадью 100 кв. м.

С сентября по декабрь текущего года в Зареченском районе будут проводиться специализированные ярмарки непродовольственных товаров. Под них выделен участок площадью 100 кв. м., расположенный рядом с домом № 11 по ул. Пузакова.

Соответствующее распоряжение подписала заместитель главы администрации Тулы Елена Бирживая. Аукцион на право проведения ярмарки будет проводить городское управление экономического развития.

Среди требований к организаторам – обеспечение надлежащего санитарного состояния участка, своевременная уборка и вывоз мусора. Полный текст документа можно прочитать здесь.