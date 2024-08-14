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Дмитрий Миляев поручил увеличить объем поддержки проектов сельских старост и руководителей ТОС
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Дмитрий Миляев поручил увеличить объем поддержки проектов сельских старост и руководителей ТОС

В Городском концертном зале состоялось торжественное мероприятие в честь Дня сельского старосты и ТОС Тульской области.

Сегодня в регионе работают 1084 сельских старосты и 466 органов ТОС, в поле их внимания – свыше миллиона жителей области. Врио губернатора Дмитрий Миляев поздравил собравшихся и отметил, что это праздник по-настоящему неравнодушных людей, для которых благополучие малой родины превыше всего.

– Спасибо за всё, что вы делаете для своих населённых пунктов и для всего региона. Именно на таких жителях, как вы, во многом держится вся Тульская область. Вы напрямую взаимодействуете с людьми, лучше всех знаете о насущных проблемах и вопросах, которые их волнуют. Благодаря участию сельских старост и активистов ТОС в проекте «Народный бюджет» по всему региону активно ремонтируются дороги, дворы, детские сады и школы, приводятся в порядок объекты коммунальной и социальной инфраструктуры, – сказал Дмитрий Миляев.

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Общественные активисты выстраивают конструктивное сотрудничество с органами местного самоуправления, учреждениями и организациями, социальными партнерами и жителями. Используя все возможности решают насущные вопросы местного значения, такие как благоустройство, развитие спорта, культуры и туризма, экология, организация досуга жителей и др.

– Вы постоянно заявляете свои идеи на конкурсы Фонда президентских грантов, а выигранные средства направляете на благо родной земли – поддержку семей, популяризацию здорового образа жизни, сохранение исторической памяти и многое другое. Уже четвёртый год идеи и предложения, с которыми вы выходите на конкурс инициативных проектов, воплощаются в новые благоустроенные территории, – подчеркнул Дмитрий Вячеславович.

Отдельного внимания заслуживает помощь старост и ТОС участникам СВО. Жители объединяются, чтобы плести маскировочные сети, делать окопные свечи, сублимированные супы и сухие души, собирать посылки военнослужащим. Поддержка земляков придает бойцам сил для выполнения боевых задач.

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Отличившиеся сельские старосты, руководители и активисты ТОС были отмечены региональными наградами.

Активные жители задали Дмитрию Миляеву ряд волнующих их вопросов. В том числе - о ремонте дорог и ДК в селах, работе общественного транспорта, строительстве модульных Домов культуры, вывозе мусора с контейнерных площадок и уборке территорий. Также они подняли вопросы модернизации водонапорных башен и замены сетей коммуникаций, ремонта стадионов.

Дмитрий Миляев добавил, что правительство Тульской области высоко ценит участие общественных активистов в жизни региона, и отметил, что было принято решение увеличить фонд конкурса инициативных проектов до 50 млн рублей.

– Мы с вами – одна большая семья, и наша общая задача – максимально эффективно и качественно использовать доступные ресурсы, – сказал Дмитрий Миляев.

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