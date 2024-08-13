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Врио губернатора Курской области поблагодарил россиян за поддержку региона
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Врио губернатора Курской области поблагодарил россиян за поддержку региона

Смирнов заявил, что на защиту Курской области встала вся страна.

Временно исполняющий обязанности губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал, что с первых дней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала поступать помощь из всех российских регионов.

— На защиту Курской области встала вся страна. Со всей России нам приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных. В первые, самые сложные для нас дни на наш призыв о помощи откликнулись главы российских регионов, — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Врио губернатора также отметил помощь с размещением эвакуированных, отправку гуманитарных грузов и оценил финансовую и моральную поддержку жителей от глав других регионов и федерального центра РФ.

Напомним, всю последнюю неделю туляки следят за событиями на границе. На правительственном уровне Тульская область заявила о готовности принять ещё тысячу человек из Курской области и направить туда автомобили скорой помощи и донорскую кровь. Ранее Тульская область уже отправила курянам гуманитарную помощь весом более 30 тонн.

Помочь могут и сами туляки. Для всех обращений по вопросам предоставления помощи эвакуированным и беженцам из Курской области правительство региона открыло горячую линию — номер 129. Развернули четыре пункта сбора гуманитарной помощи. Найти их можно по ссылке

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Автор:
сегодня, в 10:30 +4
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