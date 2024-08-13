Врио губернатора Курской области поблагодарил россиян за поддержку региона

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Смирнов заявил, что на защиту Курской области встала вся страна.

Временно исполняющий обязанности губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал, что с первых дней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала поступать помощь из всех российских регионов.

— На защиту Курской области встала вся страна. Со всей России нам приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных. В первые, самые сложные для нас дни на наш призыв о помощи откликнулись главы российских регионов, — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Врио губернатора также отметил помощь с размещением эвакуированных, отправку гуманитарных грузов и оценил финансовую и моральную поддержку жителей от глав других регионов и федерального центра РФ.

Напомним, всю последнюю неделю туляки следят за событиями на границе. На правительственном уровне Тульская область заявила о готовности принять ещё тысячу человек из Курской области и направить туда автомобили скорой помощи и донорскую кровь. Ранее Тульская область уже отправила курянам гуманитарную помощь весом более 30 тонн.

Помочь могут и сами туляки. Для всех обращений по вопросам предоставления помощи эвакуированным и беженцам из Курской области правительство региона открыло горячую линию — номер 129. Развернули четыре пункта сбора гуманитарной помощи. Найти их можно по ссылке.