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В Туле на аукционе распродадут имущество должников почти на 16 млн рублей
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В Туле на аукционе распродадут имущество должников почти на 16 млн рублей

Среди лотов – легковые автомобили, земельные участки, жилая и коммерческая недвижимость.

Управление ФССП России по Тульской области передает арестованное имущество должников в Межрегиональное Управление Росимущества для реализации его на электронных торгах. Ближайший аукцион состоится в пятницу, 16 августа, в 11.00.

Среди лотов — автомобили Ford Focus, SsangYong Kyron, Peugeot 308, Kia Rio, Citroën Berlingo, Chevrolet Niva, земельные участки, комнаты и нежилые здания, расположенные в разных районах области. Общая стоимость имущества превышает 15,5 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 15 августа здесь.

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