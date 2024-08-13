В Туле на аукционе распродадут имущество должников почти на 16 млн рублей

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Управление ФССП России по Тульской области передает арестованное имущество должников в Межрегиональное Управление Росимущества для реализации его на электронных торгах. Ближайший аукцион состоится в пятницу, 16 августа, в 11.00.

Среди лотов — автомобили Ford Focus, SsangYong Kyron, Peugeot 308, Kia Rio, Citroën Berlingo, Chevrolet Niva, земельные участки, комнаты и нежилые здания, расположенные в разных районах области. Общая стоимость имущества превышает 15,5 млн рублей.