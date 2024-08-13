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У россиян начнут отбирать дачи за сорняки и мусор на территории
Фото: ru.freepik.com.

У россиян начнут отбирать дачи за сорняки и мусор на территории

Проверять начнут земли под индивидуальное жилищное строительство.

Росреестр определил признаки заброшенных и подлежащих изъятию дачных участков и земель под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В том числе отобрать дачу смогут за сорняки и мусор на территории, сообщает Lenta.ru

По новому закону с 1 марта 2025 года собственникам предлагают давать максимум три года на освоение земельных участков в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах. В случае несвоевременного освоения землю могут изъять. 

— Прежде всего это касается проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорной растительностью, — пояснили в пресс-службе Росреестра.

Так, предлагается признать участок неиспользуемым, если в течение двух и более лет на нем не появится фундамента и если за пять лет построенное здание не будет зарегистрировано. При наличии построек участок будет считаться заброшенным, если здания не используются по назначению или если конструктивные элементы построек повреждены или разрушены в течение пяти лет.

Заброшенными также могут быть признаны участки не для капитального строительства, если в течение трех лет ими не пользовались по назначению, если они захламлены мусором или более чем на 50 процентов заросли сорняками высотой более метра, а собственник более года не очищает землю от лишней растительности.

Уточняется, что пока обнародован только проект документа. 

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Автор:
сегодня, в 19:40 +1
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