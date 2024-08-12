Тульская область оказалась на 41 месте в рейтинге регионов по качеству дорог

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В лидерах Москва, ХМАО и Кубань.

Тульская область оказалась на 41 месте в новом рейтинге регионов России по качеству автомобильных дорог, сообщают РИА «Новости».

В регионе 53,9% дорог отвечают нормативным требованиям по состоянию на конец 2023 года. Плотность дорог с твердым покрытием составила 413,1 километров на тысячу квадратных километров территории.

Кроме того, согласно исследованию, в целом по России 54,1% дорог отвечают нормативным требованиям. Лидерами рейтинга среди регионов страны стали Москва, ХМАО и Кубань. На последних местах рейтинга — Волгоградская, Кировская и Архангельская области.

