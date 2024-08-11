Владимир Филатов из Алексина стал победителем фестиваля деревянной скульптуры «Дивий град»

Автор фото Владимир Филатов.

C 4 по 10 августа 2024 года в городе Сухой Лог на территории многофункционального парка культуры и отдыха «Семейный» состоялся I региональный фестиваль искусства «Дивий град». Одним из его участников стал житель Алексина Тульской области Владимир Филатов.

За несколько дней скульптор по дереву создал бензопилой композицию «Семья», изображающую семейство львов.

Победителями Первого сухоложского фестиваля деревянной скульптуры «Дивий град» стали:

1-е место у Алексея Татаринова (г. Пермь) за работу «Дети — цветы жизни».

2-е место — у Николая Маныкина (г. Рязань) за работу «Наше будущее в наших руках».

З-е место — у Андрея Молокова (г. Чебоксары) за работу «Корни — связь поколений».

Победа в блиц-турнире и приз зрительских симпатий достались Владимиру Филатову (г. Алексин Тульская обл.).

На пути к своему призванию Владимир освоил множество профессий — повар, столяр 5-го разряда, штукатур-маляр, сварщик, он даже получил высшее экономическое образование! Совершенно случайно попробовал себя в деревянной скульптуре и это стало делом его жизни. Понравилась графика и фактура необработанной древесины.

Куртатинское ущелье в Северной Осетии — одно из знаковых мест в творчестве мастера. Там Владимир полностью пересмотрел свой подход к работе и начал делать скульптуры только бензопилой. Здесь родился фирменный стиль мастера!

Владимир любит путешествовать и участвовать в необычных творческих проектах. Он работал на различных площадках, как в России, так и за рубежом: Китай, Франция, Германия, Финляндия, Эстония, Литва.

В 2015 г. принял участие в экспедиции на Северный Полюс, где делал скульптуры из льда и купель.

В 2023 г. участвовал в фестивале снежных скульптур на горе Эльбрус, который проходил на высоте 3500 метров над уровнем моря!

В 2024 г. оформлял ледяными скульптурами музей мамонта в Хатанге.

Неоднократно участвовал в строительстве «Снежной деревни», г. Кировск.

Владимир постоянный участник фестивалей парковой скульптуры, таких как «Праздник топора» в г. Томск.