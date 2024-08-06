Туляков призывают помочь бездомным животным

С 6 по 16 августа в Тульской области пройдет благотворительная акция ко Дню защиты бездомных животных. Об этом сообщает комитет ветеринарии региона.
Акция направлена на сбор кормов, вспомогательных средств по уходу за кошками и собаками. Всё, что принесут неравнодушные туляки, распределят между приютами для животных без владельцев.
Животным нужны:
- сухие и влажные корма,
- крупы,
- лекарственные и гигиенические средства (в приоритете препараты от блох и клещей),
- лежанки,
- одеяла и одноразовые впитывающие пеленки,
- ошейники и поводки,
- игрушки.
Пункты приема — государственные учреждения ветеринарии Тульской области:
- Алексин, ул. Тульская, 137;
- пос. Арсеньево, ул. Папанина, 27;
- Белев, ул. Коноплинская, 17;
- Богородицк, Иевлевский проезд, 13-б;
- Венев, ул. Бундурина, 9-а;
- Волово, ул. Слепцова, 3;
- Дубна, ул. Мира, 1;
- Донской, ул. Комсомольская, 6;
- Ефремов, ул. Новик, 4;
- пос. Заокский, Нечаевское шоссе, 7;
- с. Архангельское, ул. Тихомирова, 19;
- Кимовск, ул. Березовая Роща, 1;
- Киреевск, ул. Интернациональная, 1;
- пос. Куркино, ул. Спортивная, 8;
- пос. Ленинский, ул. Циолковского, 58;
- Новомосковск, д. Малое-Колодезное, 109;
- Одоев, ул. Победы, 63;
- Плавск, ул. Октябрьская, 35;
- Суворов, ул. Садовая, 9;
- пос. Теплое, ул. Фролова, 158;
- Узловая, ул. Садовая, 59;
- пос. Чернь, ул. Свободная, 90;
- Щекино, ул. Болдина, 111;
- Ясногорск, ул. Победы, 41;
- Тула, ул. Буденного, 81;
- Тула, ул. Железнодорожная, 7-а.
Телефон для консультаций: 31-11-13.