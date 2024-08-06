Туляков призывают помочь бездомным животным

Фото из архива Myslo.

Кошкам и собакам нужны корма, крупы, лекарства, игрушки и многое другое.

С 6 по 16 августа в Тульской области пройдет благотворительная акция ко Дню защиты бездомных животных. Об этом сообщает комитет ветеринарии региона.

Акция направлена на сбор кормов, вспомогательных средств по уходу за кошками и собаками. Всё, что принесут неравнодушные туляки, распределят между приютами для животных без владельцев.

Животным нужны:

сухие и влажные корма,

крупы,

лекарственные и гигиенические средства (в приоритете препараты от блох и клещей),

лежанки,

одеяла и одноразовые впитывающие пеленки,

ошейники и поводки,

игрушки.

Пункты приема — государственные учреждения ветеринарии Тульской области:

Алексин, ул. Тульская, 137;

пос. Арсеньево, ул. Папанина, 27;

Белев, ул. Коноплинская, 17;

Богородицк, Иевлевский проезд, 13-б;

Венев, ул. Бундурина, 9-а;

Волово, ул. Слепцова, 3;

Дубна, ул. Мира, 1;

Донской, ул. Комсомольская, 6;

Ефремов, ул. Новик, 4;

пос. Заокский, Нечаевское шоссе, 7;

с. Архангельское, ул. Тихомирова, 19;

Кимовск, ул. Березовая Роща, 1;

Киреевск, ул. Интернациональная, 1;

пос. Куркино, ул. Спортивная, 8;

пос. Ленинский, ул. Циолковского, 58;

Новомосковск, д. Малое-Колодезное, 109;

Одоев, ул. Победы, 63;

Плавск, ул. Октябрьская, 35;

Суворов, ул. Садовая, 9;

пос. Теплое, ул. Фролова, 158;

Узловая, ул. Садовая, 59;

пос. Чернь, ул. Свободная, 90;

Щекино, ул. Болдина, 111;

Ясногорск, ул. Победы, 41;

Тула, ул. Буденного, 81;

Тула, ул. Железнодорожная, 7-а.

Телефон для консультаций: 31-11-13.