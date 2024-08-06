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Туляков призывают помочь бездомным животным
Фото из архива Myslo.

Туляков призывают помочь бездомным животным

Кошкам и собакам нужны корма, крупы, лекарства, игрушки и многое другое.

С 6 по 16 августа в Тульской области пройдет благотворительная акция ко Дню защиты бездомных животных. Об этом сообщает комитет ветеринарии региона. 

Акция направлена на сбор кормов, вспомогательных средств по уходу за кошками и собаками. Всё, что принесут неравнодушные туляки, распределят между приютами для животных без владельцев.

Животным нужны:

  • сухие и влажные корма,
  • крупы,
  • лекарственные и гигиенические средства (в приоритете препараты от блох и клещей),
  • лежанки,
  • одеяла и одноразовые впитывающие пеленки,
  • ошейники и поводки,
  • игрушки.

Пункты приема — государственные учреждения ветеринарии Тульской области:

  • Алексин, ул. Тульская, 137;
  • пос. Арсеньево, ул. Папанина, 27;
  • Белев, ул. Коноплинская, 17;
  • Богородицк, Иевлевский проезд, 13-б;
  • Венев, ул. Бундурина, 9-а;
  • Волово, ул. Слепцова, 3;
  • Дубна, ул. Мира, 1;
  • Донской, ул. Комсомольская, 6;
  • Ефремов, ул. Новик, 4;
  • пос. Заокский, Нечаевское шоссе, 7;
  • с. Архангельское, ул. Тихомирова, 19;
  • Кимовск, ул. Березовая Роща, 1;
  • Киреевск, ул. Интернациональная, 1;
  • пос. Куркино, ул. Спортивная, 8;
  • пос. Ленинский, ул. Циолковского, 58;
  • Новомосковск, д. Малое-Колодезное, 109;
  • Одоев, ул. Победы, 63;
  • Плавск, ул. Октябрьская, 35;
  • Суворов, ул. Садовая, 9;
  • пос. Теплое, ул. Фролова, 158;
  • Узловая, ул. Садовая, 59;
  • пос. Чернь, ул. Свободная, 90;
  • Щекино, ул. Болдина, 111;
  • Ясногорск, ул. Победы, 41;
  • Тула, ул. Буденного, 81;
  • Тула, ул. Железнодорожная, 7-а.

Телефон для консультаций: 31-11-13.

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