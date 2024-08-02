В Тульской области за год отремонтируют 260 дворов и 28 скверов и парков

Для каждого человека достойное качество жизни начинается с комфортного двора, без ям и современным игровым оборудованием. Именно поэтому в Тульской области большое внимание уделяется вопросам благоустройства дворов и общественных пространств.

С начала 2024 года в Тульской области благоустроены 118 дворов и 8 общественных пространств. Но работы продолжаются. К концу строительного сезона таких дворов будет в общей сложности 230, а обновленных скверов и парков – 28.

Важно, что планы по обновлению общественных пространств составляют не только руководители муниципалитетов. Активную позицию занимают и жители.

10 общественных пространств, которые в этом году отремонтируют – победители рейтингового голосования.

Именно туляки посчитали важным обновить их. Благоустройство выбранных жителями общественных пространств проходит по гранту в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проведение работ ведется под контролем врио губернатора Дмитрия Миляева. 8 июля глава региона с рабочим визитом посетил Кировский сквер, являющийся одной из основных точек притяжения жителей Пролетарского района.

Сквер победил в рейтинговом голосовании, проведение в нем работ поддержали более 50 тысяч человек. Напомним, в 2019 году в рамках первого этапа проведено освещение, обустроено плиточное пространство, установлены арт-объекты, размещены малые архитектурные формы, высажены деревья.

Теперь в сквере сделают плиточное и асфальтовое покрытие, установят фонтаны, детские и спортивные площадки, а также фотозону с арт-объектами. Закончить благоустройство планируется в ноябре этого года.

– Объект достаточно большой, нужно подумать о привлечение дополнительных людей. Благоустройство Кировского сквера должно быть выполнено качественно и в срок. Этот сквер - одна из главных точек притяжения жителей Пролетарского района, очень надеюсь, что уже в этом году мы сделаем большой подарок пролетарцам и откроем долгожданный сквер, – сказал Дмитрий Миляев.

11 июля глава региона проинспектировал ход благоустройства сквера «Подкова» в Алексине. Сквер также стал победителем рейтингового голосования в 2023 году, за его благоустройство проголосовало более 3 тыс. человек.

В сквере обустроят зону отдыха для взрослых и детей, игровую площадку и парковку, установят скамейки, качели, урны и т. д. за безопасностью будут следить системы видеонаблюдения. Закончить благоустройство планируется в сентябре.

Всего с 2017 года в Алексине благоустроено 180 дворовых территорий и 10 общественных пространств. В 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» планируется благоустроить три общественных пространства и 21 дворовую территорию.

В ходе визита в Алексин Дмитрий Миляев пообщался с жителями ближайших к скверу домов. Они попросили дополнительно озеленить территорию и установить теневые навесы и помочь с ремонтом дороги, которая соединяет дворы их домов.

Она будет отремонтирована по программе, сформированной по поручению Дмитрия Миляева.

По программе «Формирование комфортной городской среды» в Ефремове ведется благоустройство парка им. И.А. Бунина, 10 дворов, сквера «Знайка», а также ремонтируют тротуары на ул. Дружбы и ул. Тульское шоссе. В общей сложности на эти цели район получил 160 млн рублей.

Во дворе на ул. Свердлова в этом году уложили асфальт, расширили проезжую часть и обустроили парковочные карманы. По региональной программе капитального ремонта общедомового имущества в этом году в доме заменят два лифта. Дмитрий Миляев проверил 26 июля, как продвигаются работы.

Жители дома поблагодарили главу региона за благоустройство и попросили установить во дворе спортивные сооружения. Он заверил, что тренажеры будут установлены.

В Туле также активно ремонтируются и обновляются дворы. Одни из них на ул. Металлургов, 67. Работы в нем проводились в 2024 году и сейчас уже завершены.

Игорь Воробьев – С момента постройки дома территория никогда не благоустраивалась, - рассказал Игорь Воробьев, председатель совета дома. - Хотелось это изменить. Узнали о программе «Формирование комфортной городской среды». Собрались жителями, определили план работ, которые нам необходимо провести, подали заявку и стали ждать. Каких-то особых сложностей со сбором документов не было, все достаточно просто. В итоге мы сейчас имеем аккуратный, красивый двор. Подрядчик чутко реагировал на наши замечания и просьбы. Например, были расширены парковочные места и организована дополнительная ливневка.

Павел Никишин – Я живу в этом доме с рождения, и ремонт двора – это больше событие для всего нашего дома, - отметил житель дома Павел Никишин. - Сегодня практически у каждого жителя есть собственный транспорт, поэтому крайне важно было обустроить парковку. Большое спасибо, что такие работы проведены. Теперь в планах нашего дома заняться благоустройством детской площадки.

Кстати, 29 июля на оперативном совещании министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков сообщил:

на ремонт общедомового имущества из резервного фонда правительства Тульской области выделено 100 млн рублей.

Соответствующее распоряжение ранее давал врио губернатора Дмитрий Миляев. На эти средства планируется благоустроить еще 39 придомовых территорий, отремонтировать 260 дымвентканалов на 31,9 млн рублей. А также провести ремонт 25 лифтов. Муниципалитеты получат средства до 10 августа.

Дмитрий Миляев поручил Олегу Дючкову совместно с главами муниципалитетов подготовить предложения по объектам на следующий год.

С 2018 года Тульская область ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победителями конкурса в регионе стали уже 17 проектов современных общественных пространств, 15 из которых уже реализованы.

Так, в Белеве был полностью обновлен парк. Его территория почти в 2 гектара тематически поделена на четыре зоны: центральную, прогулочную, активную и детскую. В парке сделано озеленение, проложена сеть дорожек, установлены современное освещение, детская и спортивная площадки, качели и арт-объекты. Здесь построен крупнейший в регионе памп-трек. Пространство стало центром притяжения для белёвцев и гостей города всех возрастов.

22 июня в ходе рабочей поездки в Белёвский район врио губернатора Дмитрий Миляев посетил парк и пообщался с жителями города.

— Для меня важно своими глазами видеть, как живут люди. Поездки в районы в моем рабочем графике — на постоянной основе: контролирую качество работ и сроки строительства важных объектов, — сказал Дмитрий Миляев.

В этом году идет реализация 2 проектов-победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – в Ефремове и Щекино.

Работы включают реконструкцию парковых зон и зон отдыха, высадку деревьев, устройство малых архитектурных форм. Появляются арт-объекты, современное освещение и т.д. Все работы ведутся с учетом запросов и пожеланий жителей. Жители Тульской области вовлекаются в вопросы городского развития на всех этапах: от разработки дизайн-проекта с командой архитекторов до наблюдения за ходом работ по благоустройству.