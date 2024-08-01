Многострадальная «Калужка»: после массового ДТП туляки спорят о расширении дороги около онкоцентра

Фото Артема Жильцова.

После смертельного ДТП 31 июля, унесшего жизнь 65-летней фельдшера, туляки активно обсуждают опасный участок Калужского шоссе. Напомним, около онкоцентра столкнулись 7 автомобилей, в том числе и автомобиль медицинской службы. Его в буквальном смысле смяло от удара об отбойник.

В итоге к моменту приезда скорой сотрудница Ленинской районной больницы скончалась. Водитель «неотложки» находится в тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая помощь. Водитель легкового автомобиля продолжает лечение амбулаторно.

Туляки соболезнуют родным погибшей и говорят о том, что властям необходимо срочно обратить внимание на состояние Калужского шоссе, так как именно этот участок представляет опасность.

Собрали комментарии туляков в нашем телеграм-канале и на сайте Myslo.

Одни автомобилисты констатируют: участок нужно расширять, другие говорят об отсутствии каких-то ограничений для тех, кто обгоняет по второй полосе, надеясь выиграть 100-150 метров. Однако большинство сходятся во мнении — дорога «морально устарела» и нуждается в обновлении.

— Ведь можно было этот онкоцентр построить выше Metro, и поворот осуществлять на том светофоре. Но нет, на узкой, загруженной дороге ляпают перекрестки, светофоры. На этом перекрестке постоянные пробки. Народ с башкой не дружит и пытается быть умнее всех, объезжает по обочинам, летит на красный. Необходимо развязать этот узел и расширить Калужку.

— «Удачное» место для больницы. То же будет или еще хуже с больницей скорой помощи на Восточном обводе. Там вообще страшно подумать.

— Там вторая полоса, которую сделали на всю протяженность территории онкоцентра, вместо того чтобы сделать отдельно съезд на въезд, отдельно уширение под остановку, и отдельно полосу разгона на выезде — чтобы поменьше умников летело по этой полосе, стараясь за 100 метров всех по жизни обогнать. А так, там ещё и знаки разметке противоречили — знак висел «две полосы — средняя прямо, правая только направо, а разметка в правой полосе разрешала и прямо и направо ехать.

— Недоучки-проектанты, под кураторством руководства области, просто создали еще один аварийный участок, вместо того чтобы головой думать иногда.

— Я в июле в онкоцентре раз 5 был, там по правой полосе едут км 30-40…а вот по правой полосе умники вдоль центра хотят выиграть 100-150 м.

— Шире дорога — выше скорость. Выше скорость — больше и тяжелее ДТП. Больше и тяжелее ДТП — меньше шансов объехать. Говорю же — нет смысла расширять данный участок дороги.

— Многострадальная «калужка», машины едут день и ночь, пошире б сделали дорогу.

— Сделать можно, но ширина мостов и путепроводов сведёт все эти расширения к существующей пропускной способности. И смысл тогда расширять и тратить деньги, которых нет?

— Хоть бы раз я не попала в пробку на Калужском. Хоть прям там знак 20 ставить и камеры каждые 100 метров. Медленно, но хоть двигаться будет, чем каждый день стоять.

В телеграм-канале Myslo пользователи спорят о правильности установки дорожных знаков на участке.

Местная жительница Екатерина пишет, что правая полоса предназначена только для поворота направо. И ехать прямо нельзя. А предыдущий знак говорит о том, что будет разделение на полосы с определённым направлением движения.

— Поэтому всякий выезжающий там на правую полосу для обгона пробки нарушает ПДД, — уверена автоледи.

— При этом разметка показывает движение прямо и направо. Хотя при конфликтующих разметке и знаке следует руководствоваться знаком. При этом он [виновник ДТП]мог перестроиться на эту полосу уже после поворота в онкоцентр. Вроде бы ничего не запрещает. Короче, можно было бы организовать движение и попонятнее, — заключил другой автомобилист Антон.

Myslo попросил администрацию Тулы рассказать, планируется ли вносить какие-то корректировки в организацию дорожного движения на участке, чтобы количество аварий стало меньше.