Тульские спасатели обезвредили 11 снарядов времён ВОВ

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

22 июля группой выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы Государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы» были обезврежены 11 артиллерийских снарядов, калибром 23 мм, времён Великой Отечественной войны, обнаруженных в поле около населенного пункта Бортное в Чернском районе.

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

— не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

— немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

— не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

— запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

— дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам 101 или 112.