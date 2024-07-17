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Жара в Туле: туляки спасаются от зноя на пляже в Центральном парке

Жара в Туле: туляки спасаются от зноя на пляже в Центральном парке

Раскаленный атмосферный фронт будто бы завис над Тулой и не планирует ее покидать.

Синоптики обещают, что 17 июля в Центральной России должен стать финальным днем знойного периода. Уже 18 июля атмосферный фронт начнет смещаться и откроет доступ свежему атлантическому воздуху, сообщает центр погоды «Фобос».

Но это не значит, что температура резко снизится. Завтра все еще те же +31, а вот уже в пятницу термометр покажет около +25 градусов в тени. И даже вероятен дождь.

Пока же долгожданная свежесть только в перспективе. А значит прохладу можно найти только у водоемов. Одна из самых популярных и доступных для всех зон отдыха — Средний пруд в Центральном парке.

Каждый день на его берегу отдыхают сотни туляков. 

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сегодня, в 19:35 0
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