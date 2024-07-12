Из-за матча «Арсенал» — «Черноморец» вокруг стадиона в Туле ограничат продажу алкоголя

Ограничения начнут действовать за несколько часов до начала матча.

В субботу, 13 июля, на стадионе «Арсенал» пройдет футбольный матч «Арсенал» — «Черноморец», он начнется в 16.00.

В связи с этим администрация Тулы извещает предприятия торговли, осуществляющие розничную продажу алкоголя, о необходимости исполнения требований части 4 статьи 7-1 Закона Тульской области от 24.07.2006 № 727-ЗТО «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области».

В соответствии с этим законом на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей на расстоянии менее 1000 метров от входов для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Для удобства покупателей хозяйствующим субъектам рекомендуется заблаговременно разместить в своих предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1 км от стадиона, информацию об ограничении продажи алкоголя во время проведения мероприятия, с 13.00 до 21.00.