Погода в Туле 10 июля: облачно, жарко и сухо

Фото из архива Myslo.

В среду в Тульской области сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер северной четверти, до 10 метров в секунду.

Температура ночью — от +15 до +20 градусов, днём — от +25 до +30. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.