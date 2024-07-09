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Погода в Туле 10 июля: облачно, жарко и сухо
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 10 июля: облачно, жарко и сухо

Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.

В среду в Тульской области сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер северной четверти, до 10 метров в секунду.

Температура ночью — от +15 до +20 градусов, днём — от +25 до +30. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.

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