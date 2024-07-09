Мэр Тулы стала моделью и прорекламировала модное белевское кружево

Фото медиацентра Объединения центров развития культуры Тульской области.

Презентация состоится 20 июля в Одоеве на фестивале гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки деда Филимона».

Объединение центров развития культуры совместно с АНО Культурно-просветительский центр «Сказки Филимона» реализует очередной фотопроект, направленный на популяризацию белевского кружева.

Для участия в проекте «Кружевокружение» были приглашены известные тулячки, которые продемонстрируют, как искусно сочетать изящные белевские узоры с современными повседневными и вечерними нарядами.

В фотосессии были задействованы работы мастериц Ольги Скворцовой и Елены Егоровой.

Фотопроект наглядно показывает, что белевское кружево не только сохраняет свою актуальность, но и может стать стильным дополнением к модным образам. Организаторы уверены, что данная инициатива поможет раскрыть новые грани применения этого уникального тульского промысла.

В числе моделей фотопроекта — заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, глава города Тулы и Олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева, начальник Управления минюста России по Тульской области Анна Бондаренко, директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого Екатерина Толстая, глава администрации Белевского района Наталья Егорова, уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина, директор Объединения центров развития культуры Елена Арбекова, главный врач Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина Ирина Рублевская, участница популярных телепроектов и врач-инфекционист Ольга Савосина и другие.

Презентация фотопроекта «Кружевокружение» состоится 20 июля в Одоеве на VII Межрегиональном фестивале гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки деда Филимона».

Фестиваль пройдет с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».