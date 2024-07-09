«Мимими дня»: в Туле мама-утка перевела через дорогу утят

Мама-утка перевела утят через дорогу на Красноармейском проспекте в Туле. Видеозапись появилась в одной из групп в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как утка деловито переходит оживленную улицу, а утята стараются не отставать от матери.

Водители, свидетели трогательной заботы о потомстве, решили не мешать свободному проходу птиц через дорогу.

В комментариях пользователи отметили, что даже утки умнее некоторых пешеходов. Ведь дорогу переходят правильно — по пешеходному переходу.

Напомним, накануне, 8 июля, в водоемы Ясногорского района выпустили больше 2000 утят. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.