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«Мимими дня»: в Туле мама-утка перевела через дорогу утят

«Мимими дня»: в Туле мама-утка перевела через дорогу утят

Дорогу семейство переходило по пешеходному переходу.

Мама-утка перевела утят через дорогу на Красноармейском проспекте в Туле. Видеозапись появилась в одной из групп в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как утка деловито переходит оживленную улицу, а утята стараются не отставать от матери. 

Водители, свидетели трогательной заботы о потомстве, решили не мешать свободному проходу птиц через дорогу.

В комментариях пользователи отметили, что даже утки умнее некоторых пешеходов. Ведь дорогу переходят правильно — по пешеходному переходу. 

Напомним, накануне, 8 июля, в водоемы Ясногорского района выпустили больше 2000 утят. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

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Автор:
сегодня, в 11:55 +7
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