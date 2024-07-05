  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Строим будущее вместе: в Тульской области эксперты начали разрабатывать Программу развития региона до 2030 года - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Строим будущее вместе: в Тульской области эксперты начали разрабатывать Программу развития региона до 2030 года

Строим будущее вместе: в Тульской области эксперты начали разрабатывать Программу развития региона до 2030 года

5 июля в кластере «Октава» состоялась стратегическая сессия Экспертного совета при губернаторе Тульской области.

Врио губернатора Дмитрий Миляев, члены правительства, депутаты, общественники обсудили проект Программы социально-экономического развития Тульской области до 2030 года.

_ZYB7973.JPG

Сегодня в регионе действует Программа развития Тульской области на 2021–2026 годы. Этот стратегический документ был подготовлен под руководством Алексея Дюмина вместе с жителями и представителями экспертного сообщества.

— По этой программе мы сейчас работаем, двигаемся вперед к целям, которые были установлены, — напомнил Дмитрий Миляев.

По его словам, за прошедшие годы много сделано во всех сферах. Например, в здравоохранении, которое значительно влияет на качество жизни туляков. Построены онкоцентр и перинатальный центр, корпуса детской облбольницы. Ожидаемая продолжительность жизни в Тульской области выросла до 72,5 года. Поддержка медицинских кадров в регионе признана Минздравом РФ одной из лучших в стране.

В области введено в действие более 200 спортивных объектов, регулярно спортом занимается более 750 тысяч туляков.

Более 60 тысяч семей с детьми пользуются региональными мерами поддержки. Все дети дошкольного возраста обеспечены местами в детсадах. Более 5 тысяч семей улучшили свои жилищные условия за счет материнского капитала.

— Для Тульской области крайне важны вопросы экологии. Создано 4 природоохраняемые территории регионального значения и одна — федерального значения, национальный парк «Тульские засеки». Рекультивировано 13 свалок, ликвидировано 137 свалок, — напомнил Дмитрий Миляев.

_ZYB7998.JPG

По словам врио губернатора, Тульская область — традиционно промышленный регион, за 2016–2023 годы в экономику региона инвестировано свыше 1,3 трлн руб. Создано 35 тысяч новых рабочих мест. Тульская область входит в топ-5 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Мы одни из первых внедрили региональный стандарт работы с инвесторами, сейчас идет внедрение муниципального.

С 2021 года в оборот вернули свыше 50 тыс. га земель. В 2023 году аграрии собрали 2,6 млн т зерна и 750 тыс. т картофеля. Это рекордные показатели за всю историю области.

В Тульской области развивается коммунальная инфраструктура, введен в эксплуатацию 1 млн кв. метров жилья. Это рекордный показатель жилищного строительства за всю историю области. 173 тысячи семей улучшили свои жилищные условия с 2019 года. А более 5 тысяч человек получили новое жилье взамен аварийного. Построено 86 новых котельных, благоустроено более 220 общественных пространств и более 2000 придомовых территорий.

За этот период отремонтировано и построено 157 объектов культуры в Туле и малых городах региона, обновлена Казанская набережная и исторический центр города-героя.

В Тульской области введено много мер поддержки участников СВО и членов их семей. Одна из последних принятых — улучшение жилищных условий участников СВО и членов их семей, проживающих в аварийном фонде.

— Президент в своем Послании Федеральному Собранию поставил перед нами всеми новые задачи и заявил о запуске новых нацпроектов — «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных». В соответствии с этими целями формируется новая программа развития области, которая будет включать конкретные целевые показатели на период до 2030 года. Мы определим ключевые проекты, в которых Тульская область нуждается в первую очередь, и направления, которые станут «точками роста». В центре нашей работы должны быть не цифры, не отчеты, не абстрактные показатели, а человек и его интересы. Актуализация программы будет проходить в широкой дискуссии с жителями региона и отраслевыми экспертами. Правительство области станет точкой сборки и анализа всех поступающих предложений, — сказал Дмитрий Миляев. 

По его словам, все те мероприятия, которые были намечены ранее, будут доведены до финального завершения.

Подробно обновленную Программу социально-экономического развития Тульской области до 2030 года представил первый зам. губернатора, председатель правительства Михаил Пантелеев.

_ZYB8036.JPG

— В основу концепции Программы мы заложили новые цели в соответствии с Указами Президента страны, в том числе технологическое лидерство, комфортная безопасная среда для жизни, трансформация государственного и муниципального управления, устойчивая динамичная экономика, укрепление здоровья и повышение благополучия граждан, поддержка семьи и самореализации каждого человека, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

По словам председателя правительства, ключевой вектор в программе — развитие человеческого капитала, научных знаний и творческого потенциала, новый виток в развитии инфраструктуры, сохранение природных ресурсов, формирование устойчивого благоприятного экономического климата, развитие науки и промышленности для формирования технологического суверенитета.

— Для достижения национальных целей проекта «Комфортная среда для жизни» мы предлагаем выделить основным направлением развитие инфраструктуры. Для реализации человеческого потенциала необходимо развивать научные знания и творчество. Для укрепления института семьи и традиционных ценностей в молодежной среде предлагаем определить механизмы поддержки молодых семей, стимулирования занятий спортом, — пояснил Михаил Пантелеев.

Дмитрий Миляев обратил внимание экспертов, что в области много сделано для благоустройства общественных пространств, дворов, но работы впереди еще много.

_DZY4435.JPG

— Для каждого человека важно, чтобы была благоустроена территория, на которой он живет. Поэтому на этом направлении нужно особо акцентировать внимание экспертов, — добавил Дмитрий Миляев. — При разработке программы нужно выстроить с жителями конструктивный диалог, чтобы программа достигла цели, — люди должны быть довольны.

Николай Воробьев, председатель Тульской областной Думы, отметил активную работу над программой депутатского корпуса.

_ZYB8123.JPG

— У нас выстроено максимально конструктивное взаимодействие с органами исполнительной власти, с высшим должностным лицом региона, и без преувеличения можно говорить о том, что «Единая Россия» — это политическая сила, на которую власть региона может уверенно опираться. Депутаты всех уровней — члены партийной фракции — принимали самое непосредственное участие в обсуждении пятилетних Программ развития Тульской области и в 2016 году, и в 2021-м. Это участие не было формальным — депутаты представляют в выборных органах власти интересы своих избирателей. Они как никто другой знают их запросы, проблемы. И сегодня мы тоже не останемся в стороне.

По словам спикера, у партии большой опыт в построении эффективной коммуникации с населением. Для этого используются самые разные форматы работы, начиная от партийных проектов и заканчивая организацией общественных приемов. Все депутаты ориентированы на то, чтобы такие встречи были для людей максимально полезными, давали результат.

— Главный принцип нашей работы — не давать пустых обещаний, не заниматься популизмом и слышать людей. Мы заинтересованы в том, чтобы совместная с органами исполнительной власти работа обеспечивала главный результат — развитие региона и благополучие жителей, — заверил Николай Воробьев.

По словам спикера, программа должна стать четким, детальным планом работы всех представителей власти, общественности, активных граждан. Документ должен учитывать запросы и интересы жителей региона, медиков и педагогов, промышленников и предпринимателей, молодежи, семей с детьми и представителей старшего поколения. И поскольку Программа — это план действий на предстоящие шесть лет, она должна отражать не только меры по решению проблем сегодняшнего дня, но и предвосхищать действия в будущем.

Константин Данилов, руководитель представительства Государственной корпорации «Ростех» в Тульской области, предложил принять представленную Михаилом Пантелеевым программу за основу:

_ZYB8049.JPG

— Но я подниму несколько вопросов, остро стоящих перед промышленным блоком региона. За последние несколько лет мы значительно прибавили в численности сотрудников ОПК — привлекли более 18 тысяч человек. Но производственные мощности не позволяют резко нарастить выпуск продукции. Нужно долгосрочное планирование — на 5, 7, 10 лет. 25 мая этого года Президент дал соответствующее поручение. Нужно это учесть в программе развития. А еще требуется совершенствовать законодательную базу, в том числе в части мобилизации сотрудников предприятий, взаимоотношений предприятий и Минобороны, экспорта продукции.

Алексей Эрк, главврач «Тульской областной стоматологической поликлиники», председатель Общественной палаты Тульской области, предложил дополнить программу по части здравоохранения:

_ZYB8134.JPG

— Выполняя программу развития Тульской области, мы получили топовые объекты здравоохранения, переоснастили ФАПы, привлекли большое количество медиков из других регионов. Предлагаю в новой концепции проработать вопрос не только привлечения новых медработников, но и удержания тех, кто уже работает. Нужно расширить программу — таково мнение многих моих коллег.

По словам Эрка, удержать сотрудников можно, предоставляя жилье или возможность его купить на льготных условиях. И конечно, зарплата. Она должна быть конкурентоспособна.

Еще, по мнению Эрка, нужно найти возможности, средства на ремонт медучреждений, которые не попали в программу модернизации первичного звена.

— Любому врачу важно работать в развивающемся медучреждении, на новом оборудовании — чтобы оказывать самую современную медпомощь. Поэтому предлагаю разработать программу модернизации наших областных больниц, — предложил Эрк. — И последнее. Может, несбыточная… Нет! Пусть будет сбыточная мечта. Это больница скорой медицинской помощи. Новая, современная. Она очень нужна региону.

Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна», предложила включить в программу развитие тульских брендов:

_ZYB8069.JPG

— В Тульской области много сделано для развития культуры и туризма. Мы — третья музейная столица страны. У нас много мест, связанных с известными писателями, художниками, учеными. Мне кажется, одно из важнейших направлений Программы — создание и развитие культурных объектов в малых городах региона. В каждом городе есть своя изюминка, есть чем гордиться и что показать гостям.

По мнению Екатерины Толстой, нужно развивать интересные для молодежи направления туризма и культуры, создавать интерактивные пространства.

— Впереди у нас две юбилейные даты — 650 лет Куликовской битвы (2030 год) и 200 лет со дня рождения Льва Толстого (2028 год). Уверена, Тула станет центром празднования этих дат для граждан всей страны. Считаю, нужно усиливать и развивать бренды, которые ассоциируются с Тулой и Тульской областью, например разрабатывать новые толстовские маршруты, в том числе межрегиональные.

Ярослав Муравский, директор АНО по предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта «Автомотоклуб „Главная дорога“», член Общественной палаты Тульской области, предложил развивать велоинфраструктуру:

_ZYB8083.JPG

— Мы взяли очень высокую планку по благоустройству городских пространств. У горожан есть запрос на комплексное благоустройство дворов, общественных пространств. Недостаточно уже лавочек и песочниц, есть запросы на красивые функциональные спортивные и детские площадки, особенно в малых городах области. И как участник велодвижения отмечу очень нужную велоинфраструктуру. Нужно заложить в программу дальнейшее развитие велопути «Толстой», развивать велопарковки, сеть велодорожек, чтобы связать не только парки, но и районы и даже города.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что органы власти должны быть в прямом и открытом диалоге с людьми, и призвал очень внимательно отнестись ко всем поступающим инициативам жителей. 

_ZYB8111.JPG

— Мы провели первое заседание Экспертного совета. Это хорошая практика. Работа такая проводилась и при подготовке предыдущих программ и зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Мы наметили план работы и будем по нему двигаться, — отметил Дмитрий Миляев. — Жители области должны видеть и чувствовать результаты работы программы в каждом городе или селе, в каждом дворе. Мы с вами уже проделали большую работу в этом направлении, и новая программа также будет формироваться с опорой на запросы и предложения жителей области, — сказал Дмитрий Миляев.

Подать свои предложения для программы развития области можно через соцсети правительства, в телеграмм-канал врио губернатора региона, через «Открытый регион».

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 18:15 −5
Другие статьи по темам
Событие
заседание экспертного совета при губернаторе Тульской области
Люди
Дмитрий МиляевНиколай ВоробьевМихаил Пантелеев
Место
Тульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Щекинском шоссе временно отключат светофор
На Щекинском шоссе временно отключат светофор
Подрядчик заплатит более 26 млн за трещины в здании художественного музея
Подрядчик заплатит более 26 млн за трещины в здании художественного музея
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.