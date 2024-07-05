Строим будущее вместе: в Тульской области эксперты начали разрабатывать Программу развития региона до 2030 года

Врио губернатора Дмитрий Миляев, члены правительства, депутаты, общественники обсудили проект Программы социально-экономического развития Тульской области до 2030 года.

Сегодня в регионе действует Программа развития Тульской области на 2021–2026 годы. Этот стратегический документ был подготовлен под руководством Алексея Дюмина вместе с жителями и представителями экспертного сообщества.

— По этой программе мы сейчас работаем, двигаемся вперед к целям, которые были установлены, — напомнил Дмитрий Миляев.

По его словам, за прошедшие годы много сделано во всех сферах. Например, в здравоохранении, которое значительно влияет на качество жизни туляков. Построены онкоцентр и перинатальный центр, корпуса детской облбольницы. Ожидаемая продолжительность жизни в Тульской области выросла до 72,5 года. Поддержка медицинских кадров в регионе признана Минздравом РФ одной из лучших в стране.

В области введено в действие более 200 спортивных объектов, регулярно спортом занимается более 750 тысяч туляков.

Более 60 тысяч семей с детьми пользуются региональными мерами поддержки. Все дети дошкольного возраста обеспечены местами в детсадах. Более 5 тысяч семей улучшили свои жилищные условия за счет материнского капитала.

— Для Тульской области крайне важны вопросы экологии. Создано 4 природоохраняемые территории регионального значения и одна — федерального значения, национальный парк «Тульские засеки». Рекультивировано 13 свалок, ликвидировано 137 свалок, — напомнил Дмитрий Миляев.

По словам врио губернатора, Тульская область — традиционно промышленный регион, за 2016–2023 годы в экономику региона инвестировано свыше 1,3 трлн руб. Создано 35 тысяч новых рабочих мест. Тульская область входит в топ-5 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Мы одни из первых внедрили региональный стандарт работы с инвесторами, сейчас идет внедрение муниципального.

С 2021 года в оборот вернули свыше 50 тыс. га земель. В 2023 году аграрии собрали 2,6 млн т зерна и 750 тыс. т картофеля. Это рекордные показатели за всю историю области.

В Тульской области развивается коммунальная инфраструктура, введен в эксплуатацию 1 млн кв. метров жилья. Это рекордный показатель жилищного строительства за всю историю области. 173 тысячи семей улучшили свои жилищные условия с 2019 года. А более 5 тысяч человек получили новое жилье взамен аварийного. Построено 86 новых котельных, благоустроено более 220 общественных пространств и более 2000 придомовых территорий.

За этот период отремонтировано и построено 157 объектов культуры в Туле и малых городах региона, обновлена Казанская набережная и исторический центр города-героя.

В Тульской области введено много мер поддержки участников СВО и членов их семей. Одна из последних принятых — улучшение жилищных условий участников СВО и членов их семей, проживающих в аварийном фонде.

— Президент в своем Послании Федеральному Собранию поставил перед нами всеми новые задачи и заявил о запуске новых нацпроектов — «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных». В соответствии с этими целями формируется новая программа развития области, которая будет включать конкретные целевые показатели на период до 2030 года. Мы определим ключевые проекты, в которых Тульская область нуждается в первую очередь, и направления, которые станут «точками роста». В центре нашей работы должны быть не цифры, не отчеты, не абстрактные показатели, а человек и его интересы. Актуализация программы будет проходить в широкой дискуссии с жителями региона и отраслевыми экспертами. Правительство области станет точкой сборки и анализа всех поступающих предложений, — сказал Дмитрий Миляев.

По его словам, все те мероприятия, которые были намечены ранее, будут доведены до финального завершения.

Подробно обновленную Программу социально-экономического развития Тульской области до 2030 года представил первый зам. губернатора, председатель правительства Михаил Пантелеев.

— В основу концепции Программы мы заложили новые цели в соответствии с Указами Президента страны, в том числе технологическое лидерство, комфортная безопасная среда для жизни, трансформация государственного и муниципального управления, устойчивая динамичная экономика, укрепление здоровья и повышение благополучия граждан, поддержка семьи и самореализации каждого человека, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

По словам председателя правительства, ключевой вектор в программе — развитие человеческого капитала, научных знаний и творческого потенциала, новый виток в развитии инфраструктуры, сохранение природных ресурсов, формирование устойчивого благоприятного экономического климата, развитие науки и промышленности для формирования технологического суверенитета.

— Для достижения национальных целей проекта «Комфортная среда для жизни» мы предлагаем выделить основным направлением развитие инфраструктуры. Для реализации человеческого потенциала необходимо развивать научные знания и творчество. Для укрепления института семьи и традиционных ценностей в молодежной среде предлагаем определить механизмы поддержки молодых семей, стимулирования занятий спортом, — пояснил Михаил Пантелеев.

Дмитрий Миляев обратил внимание экспертов, что в области много сделано для благоустройства общественных пространств, дворов, но работы впереди еще много.

— Для каждого человека важно, чтобы была благоустроена территория, на которой он живет. Поэтому на этом направлении нужно особо акцентировать внимание экспертов, — добавил Дмитрий Миляев. — При разработке программы нужно выстроить с жителями конструктивный диалог, чтобы программа достигла цели, — люди должны быть довольны.

Николай Воробьев, председатель Тульской областной Думы, отметил активную работу над программой депутатского корпуса.

— У нас выстроено максимально конструктивное взаимодействие с органами исполнительной власти, с высшим должностным лицом региона, и без преувеличения можно говорить о том, что «Единая Россия» — это политическая сила, на которую власть региона может уверенно опираться. Депутаты всех уровней — члены партийной фракции — принимали самое непосредственное участие в обсуждении пятилетних Программ развития Тульской области и в 2016 году, и в 2021-м. Это участие не было формальным — депутаты представляют в выборных органах власти интересы своих избирателей. Они как никто другой знают их запросы, проблемы. И сегодня мы тоже не останемся в стороне.

По словам спикера, у партии большой опыт в построении эффективной коммуникации с населением. Для этого используются самые разные форматы работы, начиная от партийных проектов и заканчивая организацией общественных приемов. Все депутаты ориентированы на то, чтобы такие встречи были для людей максимально полезными, давали результат.

— Главный принцип нашей работы — не давать пустых обещаний, не заниматься популизмом и слышать людей. Мы заинтересованы в том, чтобы совместная с органами исполнительной власти работа обеспечивала главный результат — развитие региона и благополучие жителей, — заверил Николай Воробьев.

По словам спикера, программа должна стать четким, детальным планом работы всех представителей власти, общественности, активных граждан. Документ должен учитывать запросы и интересы жителей региона, медиков и педагогов, промышленников и предпринимателей, молодежи, семей с детьми и представителей старшего поколения. И поскольку Программа — это план действий на предстоящие шесть лет, она должна отражать не только меры по решению проблем сегодняшнего дня, но и предвосхищать действия в будущем.

Константин Данилов, руководитель представительства Государственной корпорации «Ростех» в Тульской области, предложил принять представленную Михаилом Пантелеевым программу за основу:

— Но я подниму несколько вопросов, остро стоящих перед промышленным блоком региона. За последние несколько лет мы значительно прибавили в численности сотрудников ОПК — привлекли более 18 тысяч человек. Но производственные мощности не позволяют резко нарастить выпуск продукции. Нужно долгосрочное планирование — на 5, 7, 10 лет. 25 мая этого года Президент дал соответствующее поручение. Нужно это учесть в программе развития. А еще требуется совершенствовать законодательную базу, в том числе в части мобилизации сотрудников предприятий, взаимоотношений предприятий и Минобороны, экспорта продукции.

Алексей Эрк, главврач «Тульской областной стоматологической поликлиники», председатель Общественной палаты Тульской области, предложил дополнить программу по части здравоохранения:

— Выполняя программу развития Тульской области, мы получили топовые объекты здравоохранения, переоснастили ФАПы, привлекли большое количество медиков из других регионов. Предлагаю в новой концепции проработать вопрос не только привлечения новых медработников, но и удержания тех, кто уже работает. Нужно расширить программу — таково мнение многих моих коллег.

По словам Эрка, удержать сотрудников можно, предоставляя жилье или возможность его купить на льготных условиях. И конечно, зарплата. Она должна быть конкурентоспособна.

Еще, по мнению Эрка, нужно найти возможности, средства на ремонт медучреждений, которые не попали в программу модернизации первичного звена.

— Любому врачу важно работать в развивающемся медучреждении, на новом оборудовании — чтобы оказывать самую современную медпомощь. Поэтому предлагаю разработать программу модернизации наших областных больниц, — предложил Эрк. — И последнее. Может, несбыточная… Нет! Пусть будет сбыточная мечта. Это больница скорой медицинской помощи. Новая, современная. Она очень нужна региону.

Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна», предложила включить в программу развитие тульских брендов:

— В Тульской области много сделано для развития культуры и туризма. Мы — третья музейная столица страны. У нас много мест, связанных с известными писателями, художниками, учеными. Мне кажется, одно из важнейших направлений Программы — создание и развитие культурных объектов в малых городах региона. В каждом городе есть своя изюминка, есть чем гордиться и что показать гостям.

По мнению Екатерины Толстой, нужно развивать интересные для молодежи направления туризма и культуры, создавать интерактивные пространства.

— Впереди у нас две юбилейные даты — 650 лет Куликовской битвы (2030 год) и 200 лет со дня рождения Льва Толстого (2028 год). Уверена, Тула станет центром празднования этих дат для граждан всей страны. Считаю, нужно усиливать и развивать бренды, которые ассоциируются с Тулой и Тульской областью, например разрабатывать новые толстовские маршруты, в том числе межрегиональные.

Ярослав Муравский, директор АНО по предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта «Автомотоклуб „Главная дорога“», член Общественной палаты Тульской области, предложил развивать велоинфраструктуру:

— Мы взяли очень высокую планку по благоустройству городских пространств. У горожан есть запрос на комплексное благоустройство дворов, общественных пространств. Недостаточно уже лавочек и песочниц, есть запросы на красивые функциональные спортивные и детские площадки, особенно в малых городах области. И как участник велодвижения отмечу очень нужную велоинфраструктуру. Нужно заложить в программу дальнейшее развитие велопути «Толстой», развивать велопарковки, сеть велодорожек, чтобы связать не только парки, но и районы и даже города.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что органы власти должны быть в прямом и открытом диалоге с людьми, и призвал очень внимательно отнестись ко всем поступающим инициативам жителей.

— Мы провели первое заседание Экспертного совета. Это хорошая практика. Работа такая проводилась и при подготовке предыдущих программ и зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Мы наметили план работы и будем по нему двигаться, — отметил Дмитрий Миляев. — Жители области должны видеть и чувствовать результаты работы программы в каждом городе или селе, в каждом дворе. Мы с вами уже проделали большую работу в этом направлении, и новая программа также будет формироваться с опорой на запросы и предложения жителей области, — сказал Дмитрий Миляев.

Подать свои предложения для программы развития области можно через соцсети правительства, в телеграмм-канал врио губернатора региона, через «Открытый регион».