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Тулякам, получившим медаль «Доблесть и слава», выплатят по 50 тысяч рублей
Фото из архива Myslo

Тулякам, получившим медаль «Доблесть и слава», выплатят по 50 тысяч рублей

Выплата введена по инициативе врио главы региона Дмитрия Миляева.

В Тульской области установлена дополнительная единовременная выплата 50 тысяч рублей для граждан, получивших медаль «Доблесть и слава». Инициатором соответствующего регионального закона стал Дмитрий Миляев. Медалью будут отмечать участников СВО, поощрённых почетным письмом на родину или другими наградами. 

Почетные письма на родину начали поступать в Тульскую область с начала года. С семьями самых первых военнослужащих, отмеченных командованием, в марте встретился Алексей Дюмин. Он поручил ввести региональную награду и выплату к ней. Сейчас почетные письма на родину получили родственники более 100 тульских военнослужащих. 

Заявления на получение дополнительной меры поддержки принимаются в отделах соцзащиты. Все подробности можно узнать по телефону горячей линии 129.

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Фотограф:
сегодня, в 21:21 0
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Люди
Дмитрий МиляевАлексей Дюмин
Место
Тульская область

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