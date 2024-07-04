Тулякам, получившим медаль «Доблесть и слава», выплатят по 50 тысяч рублей

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В Тульской области установлена дополнительная единовременная выплата 50 тысяч рублей для граждан, получивших медаль «Доблесть и слава». Инициатором соответствующего регионального закона стал Дмитрий Миляев. Медалью будут отмечать участников СВО, поощрённых почетным письмом на родину или другими наградами.

Почетные письма на родину начали поступать в Тульскую область с начала года. С семьями самых первых военнослужащих, отмеченных командованием, в марте встретился Алексей Дюмин. Он поручил ввести региональную награду и выплату к ней. Сейчас почетные письма на родину получили родственники более 100 тульских военнослужащих.

Заявления на получение дополнительной меры поддержки принимаются в отделах соцзащиты. Все подробности можно узнать по телефону горячей линии 129.