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В Привокзальном и Советском районах Тулы по нескольким адресам отключили электричество

В Привокзальном и Советском районах Тулы по нескольким адресам отключили электричество

Как пояснили в администрации, ведутся работы по ликвидации аварии.

Туляки из разных уголков города сообщают об отключении электричества. Причем перебои во многих местах начались с 2 июля. 

Пожаловались на отключение электроэнергии в многоквартирных домах по ул. Фрунзе, ул. Лейтейзена, ул. Конструктора Грязева. В двадцатипятиэтажном доме № 26, к. 1 по ул. Седова нет и воды, поскольку насосы работают за счет электричества. К слову, похожая ситуация — в доме на ул. Вознесенского, правда, там причина известна — поломка кабеля. 

Что касается других адресов, то администрация города сообщила об аварийных отключениях электроснабжения в Привокзальном и Советском округах. Работы по устранению аварии ведут специалисты «Тульских городских электрических сетей».

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Автор:
сегодня, в 12:10 0
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Привокзальный районСоветский районТула

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