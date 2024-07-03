«Сгорел кабель, мы без света и воды»: жители новостройки на ул. Вознесенского жалуются на перебои с электричеством и водой

Тулячка Анастасия рассказала, что в 15 часов 2 июля в доме № 5 по ул. Вознесенского отключили электричество.

— Соответственно, пропала и вода, поскольку водоснабжение в нашем доме идет от электрических насосов. Как жить без коммуникаций, когда стоит жара в 33 градуса? Мы тут же обратились и в нашу УК «Новый город», и в администрацию. Нам велели ждать. Вчера, часов в десять вечера привезли генератор. Но опять же, он работает определенное количество времени. Где-то в полночь его отключили, аргументируя тем, что электричество и вода ночью не нужны. Включили в 6 утра, чтобы люди смогли собраться на работу. Пока генератор работает, но в ближайший час обещают снова отключить, — рассказала Анастасия.

Как утверждает жительница дома, причина отключения — сгоревший кабель. Причем сгорел он несколько месяцев назад: сначала из строя вышел основной, и долгое время дом питался от резервного. Но сломался и он.

— Уже не знаем, в какую инстанцию обратиться. Можно же привезти еще генератор, чтобы электричество поступало без перебоев? Или не отключать ночью? У нас же еда в холодильниках как минимум, другие приборы, которые не работают без электричества.

За комментарием Myslo обратился в УК «Новый город». Там информацию о неисправности кабеля подтвердили и рассказали, что в доме бесперебойно работает электрогенератор. О том, сколько времени потребуется на восстановление нормального электроснабжения, пока не сообщили. Но пообещали уточнить сроки позднее.

Пока текст готовился к публикации, жители сообщили, что работу генератора снова приостановили.