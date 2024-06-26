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«Они стелили дорогу ночью»: узловчанам положили новый асфальт уже с заплатками

«Они стелили дорогу ночью»: узловчанам положили новый асфальт уже с заплатками

Люди опасаются, что дорога продержится до первого дождя.

Жители Узловского района поселка Дубовка обратились в тульский ОНФ с жалобами на новый асфальт. Речь идет о переулке Куйбышева. По их словам, асфальт там уложили в пыль и грязь в один тонкий слой. Толщина покрытия не превышает 4 см. 

— Они стелили дорогу ночью, после двенадцати. Никакой подложки, ничего соответственно не было. Мы столько лет ждали дорогу. Я была настолько в шоке. Первый раз вижу, чтобы так клали асфальт, — высказалась местная жительница Наталья Карташова. 

Люди опасаются, что дорога продержится до первого дождя, так как она уже рассыпается при малейшем воздействии.

— Мы обратились в администрацию Узловского района и прокуратуру Тульской области с просьбой провести экспертизу дорожного покрытия и принять меры. А также просим проложить тротуар вокруг стадиона, ведь дети ходят по той дороге в школу, — отметили в пресс-службе регионального ОНФ. 

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Автор:
сегодня, в 15:52 +1
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