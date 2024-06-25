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В Международном форуме в Тульской области участвует 1,5 тыс. человек
Фото Алексея Пирязева.

В Международном форуме в Тульской области участвует 1,5 тыс. человек

На площадку съехались специалисты из 70 стран.

Молодые ученые, инженеры, разработчики стали участниками Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего». Мероприятие проходит с 23 июня по 3 июля в Тульской области.

Как уточнили в ТАСС, в форуме принимает участие около 1,5 тыс. человек, включая 1 тыс. молодых ученых, инженеров, разработчиков, которые прошли отбор из более 450 тыс. кандидатов от предприятий и вузов. Возраст участников — от 20 до 35 лет. Для участников подготовили образовательную программу по 20 направлениям: беспилотные системы, вертолетостроение, аэрокосмические технологии, вооружение и боеприпасы, высокоточные комплексы и технологии будущего. 

В программе запланировано свыше 600 лекций, панельных дискуссий, мастер-классов и тренингов, а также более 200 культурных и спортивных мероприятий, включая соревнования по фиджитал-спорту в направлениях тактическая стрельба, виртуальная велогонка, футбол.

Место проведения форума: с. Бунырёво, база отдыха «Шахтер», Алексинский район.

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сегодня, в 09:41 0
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Место
Алексинский районШахтер

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