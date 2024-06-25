В Международном форуме в Тульской области участвует 1,5 тыс. человек

Как уточнили в ТАСС, в форуме принимает участие около 1,5 тыс. человек, включая 1 тыс. молодых ученых, инженеров, разработчиков, которые прошли отбор из более 450 тыс. кандидатов от предприятий и вузов. Возраст участников — от 20 до 35 лет. Для участников подготовили образовательную программу по 20 направлениям: беспилотные системы, вертолетостроение, аэрокосмические технологии, вооружение и боеприпасы, высокоточные комплексы и технологии будущего.

В программе запланировано свыше 600 лекций, панельных дискуссий, мастер-классов и тренингов, а также более 200 культурных и спортивных мероприятий, включая соревнования по фиджитал-спорту в направлениях тактическая стрельба, виртуальная велогонка, футбол.