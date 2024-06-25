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Туляк запрещал племяннику жить в квартире с тремя детьми
Фото из архива Myslo.

Туляк запрещал племяннику жить в квартире с тремя детьми

В дело вмешались суд и приставы.

Судебные приставы Тульской области исполнили решение о вселении семьи в жилое помещение.

Житель города Донского был давно зарегистрирован со своими тремя детьми в спорной квартире. Однако вселиться и проживать в жилом помещении не имел возможности из-за неприязненных отношений с дядей. Мужчина всячески препятствовал их переезду.

Попытки решить вопрос мирно результатов не принесли, туляк обратился в суд с требованием о вселении его семьи в квартиру. Суд удовлетворил требования истца. На основании документа отделением судебных приставов по городу Донскому Тульской области возбуждено исполнительное производство.

— Судебный пристав ознакомил гражданина, препятствующего вселению родственников, с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. Также с должником была проведена разъяснительная беседа. В назначенный день под контролем судебных приставов состоялось вселение многодетной семьи. Решение суда исполнено, доступ в квартиру предоставлен, о чем судебным приставом составлен соответствующий акт, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Тульской области. 

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